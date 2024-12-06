В Беларуси похвастались, что у Лукашенко теперь тоже есть "ядерная кнопка"

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, как и российский диктатор Владимир Путин, теперь якобы распоряжается "ядерным чемоданчиком", контролирует применение ядерного оружия, расположенного на территории страны. О том, что у лидеров Беларуси и РФ имеются свои "красные кнопки" и ядерные чемоданчики, журналистам заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет БЕЛТА.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопросы о проекте договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Высшего государственного совета Союзного государства, Вольфович заявил, что не уполномочен раскрывать всю информацию о возможности применения ядерного оружия и оглашать все пункты, которые прописаны в документе.
Чиновник уточнил, что у Александра Лукашенко есть теперь своя "красная кнопка", нажать на которую он может сам, без согласования с кем-либо. Соответственно, Владимир Путин может решать, когда применять ядерное оружие на всей территории России.
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