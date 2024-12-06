В Беларуси похвастались, что у Лукашенко теперь тоже есть "ядерная кнопка"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, как и российский диктатор Владимир Путин, теперь якобы распоряжается "ядерным чемоданчиком", контролирует применение ядерного оружия, расположенного на территории страны. О том, что у лидеров Беларуси и РФ имеются свои "красные кнопки" и ядерные чемоданчики, журналистам заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопросы о проекте договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Высшего государственного совета Союзного государства, Вольфович заявил, что не уполномочен раскрывать всю информацию о возможности применения ядерного оружия и оглашать все пункты, которые прописаны в документе.

"Каждый из лидеров двух стран несет ответственность за защиту своего народа и суверенитета. Александр Григорьевич Лукашенко отвечает за национальные интересы и народ Беларуси, а Владимир Владимирович Путин – за Россию. Вместе они несут ответственность за Союзное государство", – сказал он.

Чиновник уточнил, что у Александра Лукашенко есть теперь своя "красная кнопка", нажать на которую он может сам, без согласования с кем-либо. Соответственно, Владимир Путин может решать, когда применять ядерное оружие на всей территории России.

"Да, у каждого президента своя "красная кнопка", свой портфель и ядерный чемоданчик", – отметил Александр Вольфович.

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