Беларусь, вероятно, выбрала новое название для бывшей сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Как пишут российские пропагандистские СМИ, сегодня стало известно, что руководящая компания сети подала заявку на регистрацию бренда Mak.by.

Mcdonald's. Фото: из открытых источников

На новом логотипе изображен контур желтого сердца. Название компании указывается белыми буквами на темно-зеленом фоне. Сейчас рестораны работают под вывеской "Мы открыты".

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Именно это название временно выбрали в Беларуси после выхода Mcdonald's. Российский вариант "Вкусно и точка" заблокировал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Стоит отметить, в мае Mcdonald's объявил, что окончательно покидает Россию таким образом осудив войну РФ против Украины. Уже в июне на месте Mcdonald's начали работать заведения под названием "Вкусно – и точка".

В ноябре 2022 года Mcdonald's решил уйти и из Беларуси. Тогда сообщалось, что рестораны будут работать под российским брендом.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Офисе президента Украины уверяют, что ничего не остановит грядущего контрнаступления ВСУ. А недавние "утечки", происшедшие из Пентагона и зацепившие, в том числе, обороноспособность Украины, якобы тут – не помеха. В аналогичном ключе высказывается секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В свою очередь, американские СМИ утверждают, что контрнаступление ВСУ тормозиться по ряду причин, включая ту самую "утечку". Эксперты проанализировали эти сообщения специально для издания "Комментарии", рассказав также, действительно ли подобные "сливы" влияют на наши военные планы.



