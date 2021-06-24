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Главная Новости Мир Беларусь В Белоруссии произошла масштабная авария на станции: без света остались крупные города
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В Белоруссии произошла масштабная авария на станции: без света остались крупные города

Без света остались жители Витебской и Могилевской областей

сегодня, 11:05
Автор:

Лиля Воробьева

Вечером  в среду на Лукомльской ГРЭС произошла масштабная авария. Без света остались жители Могилевской и Витебской областей. Об этом пишет Tut.by.

В Белоруссии произошла масштабная авария на станции: без света остались крупные города

Лукомльская ГРЭС (фото из открытых источников)

В профильном ведомстве заявили, что из-за аварии отключили 8 энергоблоков и все линии станции, мощностью 330 кВт.

В Минске также сообщили об отсутствии воды и света.

В белорусском Минэнерго отметили, что принимаются комплексные  меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки.

Известно, что предварительной причиной аварии стало повреждение измерительного трансформатора.

Позже чиновники Минэнерго сообщили, что восстановили электроснабжение в большинстве населенных пунктов Витебской и Могилевской областях.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что Лукашенко хочет приравнять лозунг "Жыве Беларусь" к нацистской символике. Соответствующий документ с перечнем такой символики был направлен Министерством внутренних дел в Комитет государственной безопасности.

Лозунг стал символом протестов против режима Лукашенко в 2020 году. Тогда на улицы больших и маленьких городов, сел вышли сотни тысяч граждан Белоруссии, которые требовали отставки Лукашенко. Полиция жестоко наказывала демонстрантов. Людей били и бросали в тюрьмы.

Соответствующий проект уже зарегистрирован для согласования в Комитете государственной безопасности Белоруссии. Чиновники из Министерства внутренних дел видят в этом лозунге не только поздравление, но и "боевой призыв", который использовался в годы Второй мировой войны рядом коллаборационистских организаций.

 


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Источник: https://www.facebook.com/tut.by/photos/a.198103840254936/4220286361369977/?type=3
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