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Главная Новости Мир Беларусь "Жыве Беларусь": Лукашенко хочет приравнять лозунг к нацистской символике
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"Жыве Беларусь": Лукашенко хочет приравнять лозунг к нацистской символике

Такое решение приняли в Министерстве внутренних дел Белоруссии

сегодня, 13:34
Автор:

Лиля Воробьева

"Жыве Беларусь": Лукашенко хочет приравнять лозунг к нацистской символике

Лозунг стал символом революции в стране (фото из открытых источников)

Соответствующий документ с перечнем такой символики был направлен Министерством внутренних дел в Комитет государственной безопасности. Об этом сообщает DW.

В сообщении говорится, что в Министерстве внутренних дел хотят отнести к списку и лозунг "Жыве Беларусь", что стало символом протестов против режима Лукашенко в 2020 году.

Стало известно, что такой проект уже зарегистрирован для согласования в Комитете государственной безопасности Белоруссии.

"Министерство внутренних дел видит в этом лозунге поздравление и "боевой призыв", который использовался в годы Второй мировой войны рядом коллаборационистских организаций", — говорится в заявлении.

Ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что ЕС введет дополнительные санкции против режима Лукашенко. Министры иностранных дел Европейского Союза собираются ужесточить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Таким образом в ЕС хотят наказать власть за репрессии, нарушение прав человека и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Четвертый раунд санкций должен задеть важные секторы экономики Беларуси, включая банковское дело, нефтяную, табачную и калийную промышленности. Также запрет будет касаться не только лиц, причастных к репрессиям, но и организаций.

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Борель заявил, что в ЕС подготовят и утвердят новые санкции, которые представляют более широкий пакет. Больше  80 частных лиц и организаций подпадут под запрет въезда в ЕС и замораживание активов.


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Источник: https://www.dw.com/ru/mvd-belarusi-predlagaet-priravnjat-lozung-zhyve-belarus-k-nacistskoj-simvolike/a-57987276
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