"Жыве Беларусь": Лукашенко хочет приравнять лозунг к нацистской символике

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Лиля Воробьева
Лозунг стал символом революции в стране (фото из открытых источников)
Соответствующий документ с перечнем такой символики был направлен Министерством внутренних дел в Комитет государственной безопасности. Об этом сообщает DW.
В сообщении говорится, что в Министерстве внутренних дел хотят отнести к списку и лозунг "Жыве Беларусь", что стало символом протестов против режима Лукашенко в 2020 году.
Стало известно, что такой проект уже зарегистрирован для согласования в Комитете государственной безопасности Белоруссии.
Ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что ЕС введет дополнительные санкции против режима Лукашенко. Министры иностранных дел Европейского Союза собираются ужесточить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. Таким образом в ЕС хотят наказать власть за репрессии, нарушение прав человека и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.Четвертый раунд санкций должен задеть важные секторы экономики Беларуси, включая банковское дело, нефтяную, табачную и калийную промышленности. Также запрет будет касаться не только лиц, причастных к репрессиям, но и организаций. Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Борель заявил, что в ЕС подготовят и утвердят новые санкции, которые представляют более широкий пакет. Больше 80 частных лиц и организаций подпадут под запрет въезда в ЕС и замораживание активов.
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