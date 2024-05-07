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В Беларуси проверят ядерное оружие в условиях «максимально приближенным к боевым»

Беларусь решила внезапно проверить тактическое ядерное оружие. При этом, как заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, внезапная проверка будет приближена к боевым условиям

сегодня, 16:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Александр Вольфович, беларусские военные, действительно, проведут синхронизированную с Россией внезапную проверку, в ходе которой будут задействованы, в том числе носители тактического ядерного оружия.

В Беларуси проверят ядерное оружие в условиях «максимально приближенным к боевым»

Александр Вольфович

По его информации, в ходе этого мероприятия будут проверены силы и средства, которые способны применять тактические ядерные боеприпасы. При этом он добавил, что такие мероприятия будут проводить по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, Вольфович рассказал, что в ходе проверки будут проконтролированы навыки военных Беларуси по подаче ядерного вооружения в воинские части, а также их загрузке, установке и подвеске на истребители. По его словам, речь прежде всего идет об оперативно-тактических комплексах "Искандер" и фронтовых штурмовиках "Су-25".

Причиной внезапной проверки он назвал "складывающуюся военно-политическую обстановку, прежде всего вокруг Беларуси".

"Самым действенным способом совершенствования боевой готовности наших Вооруженных Сил являются внезапные проверки. Они проводятся в условиях, которые максимально приближены к реальной боевой обстановке",
— заявил беларусский чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Беларусь решила присоединиться к ядерному шантажу России и синхронизировать с ней проведения учений, которые связаны с использованием тактического ядерного оружия.

При этом известно, что в России вывели на новый уровень ядерный шантаж. Как заявили в Минобороны страны-агрессора, российский диктатор Владимир Путин поручил им провести учения по использованию тактического ядерного оружия.




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Источник: https://www.sb.by/articles/v-belarusi-k-proverke-boevoy-gotovnosti-privlekut-sily-i-sredstva-sposobnye-primenyat-yadernye-boepr.html
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