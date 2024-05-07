В Беларуси проверят ядерное оружие в условиях «максимально приближенным к боевым»

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Ткачик Олеся
Как сообщил Александр Вольфович, беларусские военные, действительно, проведут синхронизированную с Россией внезапную проверку, в ходе которой будут задействованы, в том числе носители тактического ядерного оружия.
Александр Вольфович
По его информации, в ходе этого мероприятия будут проверены силы и средства, которые способны применять тактические ядерные боеприпасы. При этом он добавил, что такие мероприятия будут проводить по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.
Кроме того, Вольфович рассказал, что в ходе проверки будут проконтролированы навыки военных Беларуси по подаче ядерного вооружения в воинские части, а также их загрузке, установке и подвеске на истребители. По его словам, речь прежде всего идет об оперативно-тактических комплексах "Искандер" и фронтовых штурмовиках "Су-25".
Причиной внезапной проверки он назвал "складывающуюся военно-политическую обстановку, прежде всего вокруг Беларуси".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Беларусь решила присоединиться к ядерному шантажу России и синхронизировать с ней проведения учений, которые связаны с использованием тактического ядерного оружия.
При этом известно, что в России вывели на новый уровень ядерный шантаж. Как заявили в Минобороны страны-агрессора, российский диктатор Владимир Путин поручил им провести учения по использованию тактического ядерного оружия.
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