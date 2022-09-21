В Беларуси рассказали, будут ли объявлять мобилизацию вслед за Россией

Власти Беларуси не готовы повторять практику Кремля и объявлять ни частичную, ни тем более всеобщую мобилизацию в стране. Такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, который к слову, сегодня находился в Москве. Как передает портал "Комментарии", слова Вольфовича цитирует белорусское информагентство "Белта".

Патрушев и Вольфович. Фото: Белта

"Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены" — заявил Александр Вольфович .

Обращает на себя важная деталь, что несмотря на неготовность Минска объявлять мобилизацию, в день, когда в России официально стартовала частичная мобилизация Вольфович находился в Москве и провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикеры Кремля больше не будут предлагать Киеву сесть за стол переговоров, потому что переговорного процесса больше быть не может. Если раньше переговоры были заморожены или поставлены на паузу, то теперь в них поставлена точка. Окончательно о переговорах можно будет забыть после того, как в ряде оккупированных Россией украинских территорий пройдут так называемые "референдумы" о "вхождении в состав РФ". Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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