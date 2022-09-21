logo

BTC/USD

19278.75

ETH/USD

1348.06

LTC/USD

53.71

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь В Беларуси рассказали, будут ли объявлять мобилизацию вслед за Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

В Беларуси рассказали, будут ли объявлять мобилизацию вслед за Россией

В Беларуси говорят, что им мобилизация не нужна, потому что они и так мобилизованы

сегодня, 17:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Власти Беларуси не готовы повторять практику Кремля и объявлять ни частичную, ни тем более всеобщую мобилизацию в стране. Такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, который к слову, сегодня находился в Москве. Как передает портал "Комментарии", слова Вольфовича цитирует белорусское информагентство "Белта".

В Беларуси рассказали, будут ли объявлять мобилизацию вслед за Россией

Патрушев и Вольфович. Фото: Белта

"Мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены" — заявил Александр Вольфович.

Обращает на себя важная деталь, что несмотря на неготовность Минска объявлять мобилизацию, в день, когда в России официально стартовала частичная мобилизация Вольфович находился в Москве и провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикеры Кремля больше не будут предлагать Киеву сесть за стол переговоров, потому что переговорного процесса больше быть не может. Если раньше переговоры были заморожены или поставлены на паузу, то теперь в них поставлена точка. Окончательно о переговорах можно будет забыть после того, как в ряде оккупированных Россией украинских территорий пройдут так называемые "референдумы" о "вхождении в состав РФ". Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также ранее "Комментарии" писали — на какие решения по России теперь может решиться Запад – почему пока не удается остановить агрессора.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.belta.by/society/view/mobilizatsija-eto-ne-o-nas-my-i-tak-mobilizovany-volfovich-prokommentiroval-sluhi-o-vozmozhnosti-524903-2022/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!