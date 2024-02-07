В Беларуси силовики взялись за украинцев: что произошло

В Республике Беларусь, которую фактически оккупировала Россия, сотрудники Комитета государственной безопасности начали проводить фильтрационные действия в отношении граждан Украины.

В Беларуси преследуют украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в январе участились случаи вызова украинцев на допросы и обыски в их домах.

По информации Центра сопротивления, белорусские спецслужбы ищут среди украинцев осведомителей, а также планируют завербовать их для работы на КГБ.

Отмечается, что ответные действия в очередной раз указывают на соучастие Минского режима в войне России против Украины.

Центр национального сопротивления призвал подполье в Беларуси продолжать предоставлять информацию о ситуации во враждебной стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Джо Байден назвал Дональда Трампа главным инициатором, который блокирует утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине. Во время обращения в Конгресс США Байден заявил, что конгрессмены достигли двухпартийной договоренности по голосованию за законопроект, содержащий "самую справедливую, самую гуманную реформу миграционной системы и самые жесткие меры по защите границы", однако не могут принять его из-за Трампа.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви. По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили до 60 тысяч военных и технику.



