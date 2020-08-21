В Беларуси сотни людей выстроились в «Цепь покаяния» возле изолятора в Минске

Недалеко от изолятора временного содержания в столице Беларуси более сотни людей выстроились в "Цепь покаяния". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал TUT.BY.

"Активисты выстраиваются в цепи от урочища Куропаты на северо-восточной границе, где были найдены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. Цепь идет через город до Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина", - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Гриц

Также стало известно, что возле стен изолятора стоят не только те, кто пришел за вещами, а также волонтеры, психологи и те, кто продолжает оказывать помощь бывшим задержанным во время мирных протестов. Волонтеры говорят, что территория возле стен Окрестина должна остаться свободной, поскольку цепь может помешать тем, кто еще в неволи.

В свою очередь, органы внутренних дел Беларуси по всей стране проверяют информацию о сотнях пропавших людях. По итогам проверок стало известно, что не все пропажи связаны с массовыми протестами в стране. Некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия, значительная часть пропавших поехала на заработки или на отдых за границу, не предупредив об этом. Большинство объявленных в розыск задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе.

украино-белорусской границе не наблюдается. Ранее "Комментарии" писали , что скопления техники на

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