kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.08.2020

BTC/USD

11712.40

ETH/USD

399.90

LTC/USD

60.43

НБУ 21.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Беларусь В Беларуси сотни людей выстроились в «Цепь покаяния» возле изолятора в Минске
commentss НОВОСТИ Все новости

В Беларуси сотни людей выстроились в «Цепь покаяния» возле изолятора в Минске

Цепь из людей растянулась на несколько километров

сегодня, 21:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Недалеко от изолятора временного содержания в столице Беларуси более сотни людей выстроились в "Цепь покаяния". Об этом сообщает УНН со ссылкой на  Telegram-канал TUT.BY.

"Активисты выстраиваются в цепи от урочища Куропаты на северо-восточной границе, где были найдены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. Цепь идет через город  до Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина", - говорится в сообщении. 

В Беларуси сотни людей выстроились в «Цепь покаяния» возле изолятора в Минске

Фото: Сергей Гриц

Также стало известно, что возле стен изолятора стоят не только те, кто пришел за вещами, а также волонтеры, психологи и те, кто продолжает оказывать помощь бывшим задержанным во время мирных протестов. Волонтеры говорят, что территория возле стен Окрестина должна остаться свободной, поскольку цепь может помешать тем, кто еще в неволи.

В свою очередь, органы внутренних дел Беларуси по всей стране проверяют информацию о сотнях пропавших людях. По итогам проверок стало известно, что не все пропажи связаны с массовыми протестами в стране. Некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия, значительная часть пропавших поехала на заработки или на отдых за границу, не предупредив об этом. Большинство объявленных в розыск  задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе.

Ранее "Комментарии" писали, что скопления техники на украино-белорусской границе не наблюдается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!