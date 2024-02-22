В Беларуси увидели ударную группировки ВСУ у границы: к чему готовится режим Лукашенко

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Кравцев Сергей
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе с Беларусью ударную группировку численностью "112−114 тысяч человек", он также пообещал "не церемонясь" сбивать самолеты НАТО, если они нарушат воздушное пространство РБ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление белорусский министр сделал в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24".
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Фото из открытых источников
При этом, по его словам, непосредственно для охраны границы ВСУ используют всего около 17 тысяч.
Хренин заявил, что по состоянию на сейчас наращивание сил на границе с Украиной с белорусской стороны "не требуется". По его словам, на сегодняшний день большую угрозу представляют "диверсионные группы, которые идут со стороны Украины".
Белорусский министр также заявил, что Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Беларуси.
Он также заявил, что Беларусь будет сбивать самолеты НАТО, если они якобы продолжат нарушать воздушные границы Беларуси.
Кроме того, министр обороны Беларуси рассказал, что в 2025 году на территории Беларуси пройдет учение региональной группировки войск Беларуси и России.
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