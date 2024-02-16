Лукашенко привиделись "диверсанты" со стороны Украины: что заявил диктатор

Как передает портал "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об окончании так называемой контртеррористической операции на границе с Украиной и якобы задержании нескольких "диверсантов".

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий, прежде всего на территории России и Беларуси", – высказался Александр Лукашенко.

Белорусский диктатор напомнил о только что завершенной так называемой контртеррористической операции, которую, по его словам, "вы даже не заметили".

"Только что чекистско-военная операция закончилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. И это практически 2 — 3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем!" — отметил Александр Лукашенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире Freedom рассказал, что Александр Лукашенко готовит Беларусь к войне с "недружественными" странами. По его словам, уже создано народное ополчение, введена смертная казнь за измену родине для военнослужащих, кроме того, значительно усилено вооружение Вооруженных сил Беларуси. Также, как подчеркнул Латушко, на территории Беларуси перманентно проходили и проходят военные учения на всех полигонах страны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Лукашенко во время встречи с Путиным принялся анализировать причины последних вооруженных конфликтов в мире. Так, по его словам, "наблюдается переход к многополярному мироустройству, но нынешний монополист пытается удержать однополярную модель разными способами, включая вооруженные конфликты".



