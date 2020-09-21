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В Беларуси задержали известного музыканта

Второй день артист находится под арестом

сегодня, 17:19
Автор:

Владимир Лавский

В Беларуси, в которой не прекращаются протесты против Лукашенко, суд приговорил известного белорусского музыканта и шоумена Александра Помидорова к восьми суткам ареста. Об этом сообщает "Интерфакс". 

В Беларуси задержали известного музыканта

По данным издания, суд признал музыканта виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, согласно ст. 23.34 КоАП и приговорил к восьми суткам ареста. Помидорова задержали после уличного концерта в Минске в субботу, 19 сентября.

Александр Помидоров (Кривошеев) — известный белорусский шоумен, блюз-музыкант и композитор.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Беларуси человек сжег себя из-за победы Лукашенко. 

В белорусском городе Смолевичи сегодня произошла настоящая трагедия. Перед зданием милиции мужчина, личность которого пока не установлена, облил себя бензином и поджег. Кадры с душераздирающими криками и пламенем, которое охватило белоруса с ног до головы, попали в Сеть. 


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