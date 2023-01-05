В Беларуси задержан священник. Тот молился о украинских защитниках

Белорусская активистка Ольга Бондарева, поддерживающая режим Лукашенко, дала жалобу в следственные органы на священника Дионисия Коростелева. Причиной такого решения стало то, что священник молился об украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусский Telegram канал "Хрысціянская візія: НЕ ВАЙНЕ!".

В Беларуси задержан священник, который молился за воинов Украины. Фото из открытых источников

Как сообщают белорусские христиане священник Дионисий Коростелев во время новогодней молитвы прочитал записку о здоровье "воинов и защитников Украины". На такие действия отреагировала неназванная прихожанка церкви, которая обратилась к пролукашенковской активистке Ольга Бондаревой. Но, в свою очередь, сделала необходимый запрос в следственные органы Беларуси.

Белорусские силовики сообщают, что священник якобы носит татуировку националистического характера, распространял запрещенный в Беларуси бело-красно-белый флаг, использующий оппозицией, а также играл в видеоигры со странным прозвищем.

Кроме белорусских силовиков на действия Дионисия Коростелева отреагировал и Митрополит Минска Вениамин, осудивший действия священника. Главный архиерей Беларуси отстранил священника от службы пока тот не совершит покаяний. По мнению Митрополит Вениамина, молитвы за украинских защитников могут соблазнять верующих.

Интересно, что, несмотря на такие заявления белорусского религиозно лидера, в одном из крупнейших соборов Минска не только молятся за российских военных, но и открыто собирают им на помощь.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский религиозный деятель призвал организовать рождественское перемирие.



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