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В Беларуси заявили, что военные учения пока не будут завершать: какая причина

Россия и Беларусь продолжат совместные военные учения

сегодня, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Совместные военные учения российских и белорусских войск под названием "Союзная решимость-2022" пока что продлят на неопределенный срок. Об этом сообщил в Telegram министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

В Беларуси заявили, что военные учения пока не будут завершать: какая причина

Фото иллюстративное / Pixabay

По его словам, учитывая обстрелы на востоке Украины и "наращивание военной активности" у границ Беларуси главы государств-участников в учениях решили провести еще несколько проверок войск, то есть отсрочить завершение военных учений на полигонах нашего северного соседа. Сроки завершения этих проверок боеспособности войск не называются.

Как сказал Хренин, продолжатся отработки более подробно этапов обороны территорий союзников. По мнению главнокомандующих, именно этим операциям следует уделять больше внимания. Во время учений союзные войска будут отрабатывать реагирование на возможные внешние угрозы. Предварительной датой завершения совместных военных учений Беларуси и России должно было стать 20 февраля.

Как сообщал портал "Комментарии", жителей ОРДЛО предупредили о записи их телефонных разговоров и фиксации действий в соцсетях. Также мужчин из ОРДЛО заставляют мобилизоваться. Об этом стало известно омбудсмену по правам человека Людмиле Денисовой, и она обратилась с призывом к европейскому сообществу, указывая на многочисленные нарушения прав граждан на временно оккупированных территориях.

Также мы писали, что мужчины из Донецка и населенных пунктов, подконтрольных боевикам и вооруженным формированиям "ЛДНР", получают угрозы за отказ от службы в незаконных военных формированиях. На днях людям разослали повестки с вызовами в военкоматы.


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Источник: t.me/modmilby/11729
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