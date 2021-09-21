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В Беларуси женщину осудили за сообщение в Twitter о Лукашенко

На суде Ирина Викхольм заявила, что уголовное дело явно политический мотив

сегодня, 06:13
Автор:

Ольга Чародий

В понедельник, 20 сентября, Московский суд Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам лишения свободы за "клевету" на непризнанного президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

В Беларуси женщину осудили за сообщение в Twitter о Лукашенко

Беларусь (фото из открытых источников)

23 мая 2021 года Ирина Викхольм в социальной сети Twitter сделала репост материала Русской службы BBC о ситуации с самолетом Ryanair, который был перехвачен в воздушном пространстве Беларуси, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Репост она подписала так: "Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства". Вторая фраза была в тексте BBC.

За несколько дней, 28 мая, Ирину пригласили на беседу в отдел по гражданству и миграции. А в квартире, где жила Ирина, провели обыск и забрали ноутбук. Тогда ее поместили в изолятор временного содержания на трое суток, а затем перевели в Брестской СИЗО, там она пробыла с 1 июня по 5 августа. Позже Ирину Викхольм отправили на экспертизу в научно-практический центр психического здоровья в Минске и вернули в СИЗО-7. Ирина утверждала, что в брестском СИЗО ее заставляли говорить о "склонности к экстремистской деятельности", а в характеристике для суда начальство СИЗО-7 написало, что женщина склонна к экстремизму и якобы не желает саморазвитию.

На суде Ирина Викхольм заявила, что уголовное дело явно политический мотив. Со всем тем, Викхольм признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года в колонии общего режима.

Напомним, на границе между Беларусью и Польшей пограничники обнаружили три тела. Об этом сообщает Общественное. Известно, что тела трех человек офицеры Пограничной службы Польши обнаружили 19 сентября. В сообщении Пограничной службы говорится, что на место прибыли следователи. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. О том, кто эти погибшие не сообщается. Известно, что расследованием смерти погибших будет заниматься польская прокуратура. Следственный комитет Беларуси сообщил только о том, что 19 сентября на границе с Польшей найдено тело женщины. Известно, что это 39-летняя гражданка Ирака. По информации белорусской стороны, покойная женщина была без обуви. Предварительно, следователи говорят, что женщина могла умереть от переохлаждения.




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Источник: http://spring96.org/ru/news/105025
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