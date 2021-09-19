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Главная Новости Мир Европа На границе между Беларусью и Польшей обнаружили тела людей
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На границе между Беларусью и Польшей обнаружили тела людей

Среди погибших на границе гражданка Ирака

сегодня, 21:55
Автор:

Козлова Альбіна

На границе между Беларусью и Польшей пограничники обнаружили три тела. Об этом сообщает Общественное.

На границе между Беларусью и Польшей обнаружили тела людей

На границе нашли три тела, фото из открытых источников

Известно, что тела трех человек офицеры Пограничной службы Польши обнаружили 19 сентября. В сообщении Пограничной службы говорится, что на место прибыли следователи. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. О том, кто эти погибшие не сообщается. Известно, что расследованием смерти погибших будет заниматься польская прокуратура.

Следственный комитет Беларуси сообщил только о том, что 19 сентября на границе с Польшей найдено тело женщины. Известно, что это 39-летняя гражданка Ирака. По информации белорусской стороны, покойная женщина была без обуви. Предварительно, следователи говорят, что женщина могла умереть от переохлаждения.

На месте работала следственно-оперативная группа Гродненской области, проводились следственные и процессуальные действия. В рамках расследования назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств происшествия. Во время предварительного осмотра тела, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело женщины будет направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Как сообщал портал "Комментарии", потерпевшая в Карпатах туристка очнулась. Орест Малыш рассказывает, что жене уже лучше и она может поворачиваться. Функционирует рука, которую оперировали врачи. Женщина видит на глаз, что не пострадал при взрыве и узнает родных, мужу даже улыбнулась.

Также мы писали, что експерт объяснил, почему событие на Украине-белорусской границе — это настоящая провокация. Сообщение Государственного пограничного комитета Республики Беларусь о якобы обстреле со стороны территории Украины пограничного столба "Сварины" с использованием охотничьего ружья, необходимо воспринимать и оценивать исключительно как откровенную провокацию.



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Источник: https://suspilne.media/164951-na-kordoni-polsi-ta-bilorusi-znajsli-tri-tila/
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