На границе между Беларусью и Польшей обнаружили тела людей

На границе между Беларусью и Польшей пограничники обнаружили три тела. Об этом сообщает Общественное.



На границе нашли три тела, фото из открытых источников

Известно, что тела трех человек офицеры Пограничной службы Польши обнаружили 19 сентября. В сообщении Пограничной службы говорится, что на место прибыли следователи. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. О том, кто эти погибшие не сообщается. Известно, что расследованием смерти погибших будет заниматься польская прокуратура.

Следственный комитет Беларуси сообщил только о том, что 19 сентября на границе с Польшей найдено тело женщины. Известно, что это 39-летняя гражданка Ирака. По информации белорусской стороны, покойная женщина была без обуви. Предварительно, следователи говорят, что женщина могла умереть от переохлаждения.

На месте работала следственно-оперативная группа Гродненской области, проводились следственные и процессуальные действия. В рамках расследования назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств происшествия. Во время предварительного осмотра тела, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело женщины будет направлено на экспертизу для установления причин смерти.

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