В Белоруссии поймали на взятке семь топ-менеджеров МТЗ и БелАЗа

Белорусские правоохранители арестовали семерых ведущих менеджеров местных машиностроительных предприятий – Белорусского автозавода и Минского тракторного завода. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии, пишет "Интерфакс".

Руководителей заключили под стражу (фото из открытых источников)

По обнародованной информации белорусского правоохранительного ведомства, было отслежено немало фактов получения незаконного денежного вознаграждения, которое передавали как наличными, так и недвижимостью за возможность получить тендеры для поставок современного оборудования и своевременную оплату товаров. Взятки скрывали под оформленные фиктивные договоры ссуды и приобретение недвижимости.

Семь участников преступной схемы были задержаны. Белорусские милиционеры изъяли 100 тысяч долларов наличными.

Следственный комитет страны открыл уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. Все участники взяты под стражу.

Справка : БелАЗ является одним из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов большой и особенно большой грузоподъемности (от 55 до 450 тонн), а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности. На предприятие приходится около 30% мирового рынка карьерных самосвалов. ОАО "БелАЗ" является управляющей компанией "Белазхолдинга".

С 21 июня 2021 года на предприятие распространяются санкции Евросоюза.

Минский тракторный завод является одним из крупнейших в СНГ производителей тракторов и сельскохозяйственной техники. Предприятие начало работу в 1946 году, акционированное в 2013 году. В августе 2014 года создан "МТЗ-Холдинг", в который помимо МТЗ (управляющая компания) входят еще 9 предприятий. Основным рынком сбыта для МТЗ является РФ, на втором месте – Казахстан, на третьем – Украина.

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