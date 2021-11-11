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В Белоруссии поймали на взятке семь топ-менеджеров МТЗ и БелАЗа

Было отслежено немало фактов получения незаконного денежного вознаграждения

11 ноября 2021, 22:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Белорусские правоохранители арестовали семерых ведущих менеджеров местных машиностроительных предприятий – Белорусского автозавода и Минского тракторного завода. Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии, пишет "Интерфакс".

В Белоруссии поймали на взятке семь топ-менеджеров МТЗ и БелАЗа

Руководителей заключили под стражу (фото из открытых источников)

По обнародованной информации белорусского правоохранительного ведомства, было отслежено немало фактов получения незаконного денежного вознаграждения, которое передавали как наличными, так и недвижимостью за возможность получить тендеры для поставок современного оборудования и своевременную оплату товаров. Взятки скрывали под оформленные фиктивные договоры ссуды и приобретение недвижимости.

Семь участников преступной схемы были задержаны. Белорусские милиционеры изъяли 100 тысяч долларов наличными.

Следственный комитет страны открыл уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. Все участники взяты под стражу.

Справка : БелАЗ является одним из крупнейших мировых производителей карьерных самосвалов большой и особенно большой грузоподъемности (от 55 до 450 тонн), а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности. На предприятие приходится около 30% мирового рынка карьерных самосвалов. ОАО "БелАЗ" является управляющей компанией "Белазхолдинга".

С 21 июня 2021 года на предприятие распространяются санкции Евросоюза.

Минский тракторный завод является одним из крупнейших в СНГ производителей тракторов и сельскохозяйственной техники. Предприятие начало работу в 1946 году, акционированное в 2013 году. В августе 2014 года создан "МТЗ-Холдинг", в который помимо МТЗ (управляющая компания) входят еще 9 предприятий. Основным рынком сбыта для МТЗ является РФ, на втором месте – Казахстан, на третьем – Украина.

Напомним, что "Комментарии" информировали в Беларуси голодным мигрантам силовики бросали еду .


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Источник: https://www.interfax.ru/world/802505
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