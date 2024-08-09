В ЕС напомнили Лукашенко, что он в одной лодке с Путиным

Режим Лукашенко стал соучастником войны России против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат напомнил, что четыре года назад народ Беларуси вышел на улицы, чтобы мирно протестовать против фальсифицированных президентских выборов и попытки Лукашенко лишить их права определять свое будущее. С тех пор, несмотря на жестокие репрессии, белорусский народ неоднократно и смело отстаивал свои права и демократическое будущее своей страны.

"Режим Лукашенко ответил масштабной кампанией насилия и запугивания против собственного народа. В настоящее время заключены около 1400 политических заключенных. Они являются лишь частью тысяч людей, которые находились под стражей по политическим мотивам и освобождались от них с 2020 года. Лукашенко начал тотальное подавление. белорусского гражданского общества, правозащитников, свободных СМИ и журналистов, политических оппонентов, независимых профсоюзных деятелей, представителей национальных меньшинств и, наконец, всех граждан, которые выражают свои взгляды как в стране, так и за ее пределами", — отметил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что помимо широкомасштабных внутренних репрессий, белорусский режим стал соучастником незаконной агрессивной войны России против Украины. Кроме политической, военной и логистической поддержки он способствовал незаконной депортации украинских детей с территорий Украины, временно оккупированных Россией. С 2021 года режим также организовывал миграционное давление на внешние границы ЕС.

Он добавил, что ЕС остается единственным в своей поддержке "мужественного народа Беларуси", белорусского демократического движения и гражданского общества в их стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы.

"Только что Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС поддержит стабилизацию ее экономики и реформирование ее институтов, в том числе посредством Комплексного плана экономической поддержки в размере до 3 миллиардов евро. Мы продолжим обеспечивать, чтобы голоса белорусского народа были услышаны", — резюмировал глава европейской дипломатии

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