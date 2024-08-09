В ЕС напомнили Лукашенко, что он в одной лодке с Путиным

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Кравцев Сергей
Режим Лукашенко стал соучастником войны России против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат напомнил, что четыре года назад народ Беларуси вышел на улицы, чтобы мирно протестовать против фальсифицированных президентских выборов и попытки Лукашенко лишить их права определять свое будущее. С тех пор, несмотря на жестокие репрессии, белорусский народ неоднократно и смело отстаивал свои права и демократическое будущее своей страны.
Он подчеркнул, что помимо широкомасштабных внутренних репрессий, белорусский режим стал соучастником незаконной агрессивной войны России против Украины. Кроме политической, военной и логистической поддержки он способствовал незаконной депортации украинских детей с территорий Украины, временно оккупированных Россией. С 2021 года режим также организовывал миграционное давление на внешние границы ЕС.
Он добавил, что ЕС остается единственным в своей поддержке "мужественного народа Беларуси", белорусского демократического движения и гражданского общества в их стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы.
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