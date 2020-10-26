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Главная Новости Мир Беларусь В Европарламенте назвали причастных к фальсификации выборов в Беларуси
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В Европарламенте назвали причастных к фальсификации выборов в Беларуси

Одна из крупнейших партий Европарламента предложила собственный список из 86 человек, причастных к фальсификации выборов в Беларуси

сегодня, 17:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Европейская консервативная народная партия, которая является крупнейшей в Европарламенте, предоставила список из 86 человек, которых считает причастными к фальсификации выборов в Беларуси, сообщили на сайте партии EPP.

В Европарламенте назвали причастных к фальсификации выборов в Беларуси

Фото: itoday


Члены партии будут требовать их включения в общий санкционный список, принятый 12 октября. Прежде всего там есть имя сына президента Беларуси Виктора Лукашенко, помощника Александра Виктора Шеймана, экс-председателя КГБ Валерия Вакульчика и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.


Члены партии отметили, что составили этот список на основе информации из собственных источников в Беларуси. У публикации документа есть крайний срок, который представители EPP предоставили президенту Беларуси, чтобы окончательно покинуть пост главы государства.


Как вчера сообщали "Комментарии", в Беларуси прошел воскресный марш с взрывами и задержаниями.































































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