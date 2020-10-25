Марш-протест в Беларуси проходит со взрывами и задержаниями (ФОТО, ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
В Беларуси жители
не прекращают протесты: на сегодняшний митинг вышло больше людей, чем на любую
из воскресных
демонстраций за последний месяц. Об этом сообщает Tut By.
Фото: REUTERS/Stringer
Так, в Минске
проходит 11-й марш протеста. Колонна из тысячи людей собралась у ратуши и
двинулась в сторону стелы. Отмечается, что центр города уже с утра во многих
местах патрулировали силовики. В Минске тут же начались задержания журналистов.
Известно, что двоих работников СМИ усадили в микроавтобус люди в балаклавах. В
некоторых районах белоруской столицы также прошли цепи солидарности.
После полудня
обстановка накалилась сильнее: силовики начали разгонять марш. Были слышны
взрывы гранат. В том числе, одна светошумовая взорвалась вблизи одного из жилых
домов. Сообщается, что сотрудники правоохранительный органов распыляют газ,
стреляют резиновыми пулями. Кроме того, минчане сообщают, что "омоновцы"
прочесывают дворы.
Мирный протест на Орловской до атаки силовиков. pic.twitter.com/Vz2Gljx2A1— TUT.BY (@tutby) October 25, 2020
На Орловской многочисленные взрывы. Люди бегут врассыпную по дворам.— TUT.BY (@tutby) October 25, 2020
Одна из светошумовых взорвалась прямо под окнами жилого дома. pic.twitter.com/bGD5P0Cwu1
Многотысячная колонна людей на Машерова с высоты птичьего полета.— TUT.BY (@tutby) October 25, 2020
Фото: Drone Pilots Group pic.twitter.com/UnvNLBhTk9
Судя по этому видео, на сегодняшнюю акцию протеста уже вышло больше людей, чем на любую из воскресных демонстраций за последний месяц.— TUT.BY (@tutby) October 25, 2020
К колонне продолжают присоединяться новые и новые люди. pic.twitter.com/rjetx7tofV
В Волковыске горожане попытались поговорить с силовиками. В итоге начались задержания.— TUT.BY (@tutby) October 25, 2020
Люди кричат силовикам "Что вы делаете?" pic.twitter.com/0Qwk9u3QO2
Напомним, ранее одна
из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с жестким
ультиматумом и заявила, что у Лукашенко есть 13 дней.
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