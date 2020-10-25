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Главная Новости Мир Беларусь Марш-протест в Беларуси проходит со взрывами и задержаниями (ФОТО, ВИДЕО)
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Марш-протест в Беларуси проходит со взрывами и задержаниями (ФОТО, ВИДЕО)

Тысячи белорусов пришли на воскресный марш

сегодня, 19:19
Автор:

Таисия Ерохина

В Беларуси жители не прекращают протесты: на сегодняшний митинг вышло больше людей, чем на любую из воскресных демонстраций за последний месяц. Об этом сообщает Tut By.

Марш-протест в Беларуси проходит со взрывами и задержаниями (ФОТО, ВИДЕО)

Фото: REUTERS/Stringer

Так, в Минске проходит 11-й марш протеста. Колонна из тысячи людей собралась у ратуши и двинулась в сторону стелы. Отмечается, что центр города уже с утра во многих местах патрулировали силовики. В Минске тут же начались задержания журналистов. Известно, что двоих работников СМИ усадили в микроавтобус люди в балаклавах. В некоторых районах белоруской столицы также прошли цепи солидарности.

После полудня обстановка накалилась сильнее: силовики начали разгонять марш. Были слышны взрывы гранат. В том числе, одна светошумовая взорвалась вблизи одного из жилых домов. Сообщается, что сотрудники правоохранительный органов распыляют газ, стреляют резиновыми пулями. Кроме того, минчане сообщают, что "омоновцы" прочесывают дворы.

Напомним, ранее одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с жестким ультиматумом и заявила, что у Лукашенко есть 13 дней.


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