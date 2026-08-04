В ГПСУ назвали главный сигнал, что Путин отдал приказ повторно наступать из Беларуси

Непосредственная угроза Беларуси возникнет только в случае попыток дестабилизации ситуации на украинско-белорусской границе. Именно такой сценарий станет главным индикатором возможного обострения ситуации безопасности. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские военные внимательно контролируют обстановку, а вдоль северной границы продолжается масштабное укрепление оборонных рубежей. Работы ведутся непрерывно с привлечением подразделений Госпогранслужбы, Вооруженных Сил и местных органов власти.

Одним из главных направлений остается создание дополнительных инженерных заграждений. Военные также исключают возможность использования дорог и маршрутов, по которым потенциально могла бы продвигаться военная техника с территории Беларуси.

Параллельно идет развитие современной системы видеонаблюдения, сооружение фортификационных укреплений и установка минно-взрывных заграждений на самых опасных участках границы.

В ГНСУ отмечают, что все эти меры носят превентивный характер и направлены на максимальное усложнение любых возможных наступательных действий. В то же время, Андрей Демченко подчеркнул, что определяющим сигналом для оценки реальной угрозы станут конкретные провокации или попытки дестабилизировать ситуацию непосредственно на государственной границе.

По словам спикера, украинские силы обороны и дальше будут наращивать систему защиты северного направления, чтобы быть готовыми к любому развитию событий и не допустить повторения сценариев, которые уже имели место в начале полномасштабного вторжения.

Также издание "Комментарии" сообщало – из Беларуси будет реальная угроза: раскрыт крайне опасный сценарий Лукашенко.



