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В ГПСУ назвали главный сигнал, что Путин отдал приказ повторно наступать из Беларуси

Украина усиливает укрепление на северной границе, но отмечает: ключевым сигналом опасности станут провокации непосредственно на границе

4 августа 2026, 16:10
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Кравцев Сергей

Непосредственная угроза Беларуси возникнет только в случае попыток дестабилизации ситуации на украинско-белорусской границе. Именно такой сценарий станет главным индикатором возможного обострения ситуации безопасности. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В ГПСУ назвали главный сигнал, что Путин отдал приказ повторно наступать из Беларуси

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские военные внимательно контролируют обстановку, а вдоль северной границы продолжается масштабное укрепление оборонных рубежей. Работы ведутся непрерывно с привлечением подразделений Госпогранслужбы, Вооруженных Сил и местных органов власти.

Одним из главных направлений остается создание дополнительных инженерных заграждений. Военные также исключают возможность использования дорог и маршрутов, по которым потенциально могла бы продвигаться военная техника с территории Беларуси.

Параллельно идет развитие современной системы видеонаблюдения, сооружение фортификационных укреплений и установка минно-взрывных заграждений на самых опасных участках границы.

В ГНСУ отмечают, что все эти меры носят превентивный характер и направлены на максимальное усложнение любых возможных наступательных действий. В то же время, Андрей Демченко подчеркнул, что определяющим сигналом для оценки реальной угрозы станут конкретные провокации или попытки дестабилизировать ситуацию непосредственно на государственной границе.

По словам спикера, украинские силы обороны и дальше будут наращивать систему защиты северного направления, чтобы быть готовыми к любому развитию событий и не допустить повторения сценариев, которые уже имели место в начале полномасштабного вторжения.

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