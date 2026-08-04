У ДПСУ назвали головний сигнал, що Путін віддав наказ повторно наступати з Білорусі

Безпосередня загроза з боку Білорусі виникне лише у разі спроб дестабілізації ситуації на українсько-білоруському кордоні. Саме такий сценарій стане головним індикатором можливого загострення безпекової ситуації. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Кордон України та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

За його словами, наразі українські військові уважно контролюють обстановку, а вздовж північного кордону триває масштабне зміцнення оборонних рубежів. Роботи ведуться безперервно із залученням підрозділів Держприкордонслужби, Збройних сил та місцевих органів влади.

Одним із головних напрямків залишається створення додаткових інженерних загороджень. Військові також унеможливлюють використання доріг та маршрутів, якими потенційно могла б просуватися військова техніка з території Білорусі.

Паралельно триває розбудова сучасної системи відеоспостереження, спорудження фортифікаційних укріплень та встановлення мінно-вибухових загороджень на найнебезпечніших ділянках кордону.

У ДПСУ наголошують, що всі ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на максимальне ускладнення будь-яких можливих наступальних дій. Водночас Андрій Демченко підкреслив, що визначальним сигналом для оцінки реальної загрози стануть конкретні провокації або спроби дестабілізувати ситуацію безпосередньо на державному кордоні.

За словами речника, українські сили оборони й надалі нарощуватимуть систему захисту північного напрямку, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій і не допустити повторення сценаріїв, які вже мали місце на початку повномасштабного вторгнення.

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