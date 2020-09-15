В Беларуси одну из книг о Гарри Поттере заподозрили в антигосударственной идеологии

Белорусская таможенная служба не пропускает через границу импортированную партию книг Джоан Роулинг "Гарри Поттер и тайная комната" по причине возможного экстремизма в содержании. Об этом сообщает Телеграм-канал "Nexta".

По словам авторов новости, данный инцидент нельзя рассматривать никак иначе, как "полнейший идиотизм".

"Государственная таможня затребовала письменное подтверждение у издательства "Янушкевич" о том, что в тираже детской книги о Гарри Поттере не содержится призывов к свержению власти, а также указала на необходимость проведения экспертизы специальными органами", - отмечают в новости.





Силовики отмечают, что на сегодня вся литература и кинопродукция, направленная внутрь Беларуси, проверяется и проходит особую цензуру, чтобы не подогревать протестный настрой в обществе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный детектив английской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят" переименовали в связи с тем, что прежнее название носило явный расистский характер.

"Мы больше не должны использовать термины, которые могут ранить. Это поведение, которого следует придерживаться в 2020 году". - отметил родственник известной писательницы, подчеркнув, что будь Кристи сегодня жива, она бы поддержала переименование романа.

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