Швеция наращивает военное присутствие в Балтийском море из-за России и Беларуси

Язык
BTC/USD
11491.73
ETH/USD
391.42
LTC/USD
58.77
USD/UAH
27.63
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.37
Дмитрий Симоненко
Швеция наращивает военный контингент в Балтийском море из-за повышенной активности России в регионе и политического кризиса в Белоруссии после прошедших в стране выборов. Об этом сообщает Reuters.
По заявлению Министра обороны государства Петера Хультквиста, ситуация с безопасностью вокруг границ Швеции оставляет желать лучшего.
Источник: swedeninfo.ru
"Решение перейти к более высокому уровню готовности и скорректировать положение сил было обусловлено не одним фактором, а общей оценкой текущей ситуации", - сообщил глава ведомства страны.
"Сегодня военная активность России и западных стран в Балтийском море является крупнейшей со времен холодной войны", - заявили в Вооруженных силах Швеции.
Ян Торнквист, командующий объединенными операциями вооруженных сил Швеции, в свою очередь заявил, что в фокусе мероприятий повышенной готовности идет наращивание военно-морской разведки на Балтике, на море и с воздуха.
Также будет увеличиваться военный контингент на острове Готланд, который находится в прямой досягаемости от Калининграда.
Кроме того, шведские военные сказали, что риск нападения на Швецию, являющуюся близким союзником НАТО, но не членом блока, минимален, но учитывая возможное дальнейшее развитие ситуации в сфере безопасности, страна нуждается в повышенном уровне готовности.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США с новой силой вспыхнули антирасистские протесты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости