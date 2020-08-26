Швеция наращивает военное присутствие в Балтийском море из-за России и Беларуси

Швеция наращивает военный контингент в Балтийском море из-за повышенной активности России в регионе и политического кризиса в Белоруссии после прошедших в стране выборов. Об этом сообщает Reuters.

По заявлению Министра обороны государства Петера Хультквиста, ситуация с безопасностью вокруг границ Швеции оставляет желать лучшего.



Источник: swedeninfo.ru

"Решение перейти к более высокому уровню готовности и скорректировать положение сил было обусловлено не одним фактором, а общей оценкой текущей ситуации", - сообщил глава ведомства страны.



"Сегодня военная активность России и западных стран в Балтийском море является крупнейшей со времен холодной войны", - заявили в Вооруженных силах Швеции.



Ян Торнквист, командующий объединенными операциями вооруженных сил Швеции, в свою очередь заявил, что в фокусе мероприятий повышенной готовности идет наращивание военно-морской разведки на Балтике, на море и с воздуха.



Также будет увеличиваться военный контингент на острове Готланд, который находится в прямой досягаемости от Калининграда.

Кроме того, шведские военные сказали, что риск нападения на Швецию, являющуюся близким союзником НАТО, но не членом блока, минимален, но учитывая возможное дальнейшее развитие ситуации в сфере безопасности, страна нуждается в повышенном уровне готовности.

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