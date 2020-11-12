В Минске люди вышли на протест после смерти парня, которого избили силовики (видео)

Белорусские протестующие вышли на улицы столицы после того, как в больнице скончался парень, которого накануне избили силовики.



Фото: Наша Ніва

Сегодня, 12 ноября, на "Площади Перемен" собрались жители Минска, чтобы почтить память погибшего Романа Бондаренко. Протестующие с фонариками выкрикивают лозунги "Трибунал" и "Не забудем, не простим".

Белорусские активисты почтили парня минутой молчания и зажгли свечи и развесили фотографии погибшего с красно-белыми флагами на площади. Те кто не смогли присоединиться к протесту, зажгли свечи в своих домах.





Автомобилисты в память о парне начали синхронно сигналить из своих автомобилей.





Роман Бондаренко, которого накануне жестоко избили местные силовики, умер 12 ноября.

Накануне неизвестные начали срывать красно-белые ленты во дворе парня. Бондаренко это заметил, после чего завязался спор. Белорусские милиционеры забрали парня в отделение, где очевидно нанесли тяжелые травмы.

В больнице у парня зафиксировали травмы несовместимые с жизнью. В МВД Беларуси же заявили, что Роман Бондаренко умер в результате драки и что правоохранители тут ни при чем.





Протестующие сообщают с места события, Очевидцы сообщили, что к "Площади Перемен" направляются силовики.





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