В Минске задержали рабочих, которые выгнали Лукашенко с завода

В Беларуси задержали троих сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые вчера участвовали в общенациональной забастовке и выступили против президентства Александра Лукашенко. Государственный телекатал СТВ сообщает, что мужчины “учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с новоизбранным лидером Беларуси.

Государственные СМИ распространяют информацию, что Лукашенко знал, что в его отношении произойдет провокация на МЗКТ, но все равно прибыл туда и выступил с речью. В результате, заводчане кричали ему “Уходи”, и политик спешно покинул толпу зрителей на своем вертолете.

Отметим, что в ГУВД Минска не стали скрывать, что задержали троих рабочих. В милиции говорят, что с мужчинами проведи беседу и отпустили. Впрочем, независимые источники и правозащитники эту информацию пока не подтверждают.

Напомним, на митинге в Беларуси Александр Лукашенко, победу которого на выборах признают не все страны, рассказал о возможности повторного голосования. По его словам, вторых выборов не будет. А заводчан, которые устраивают забастовки на белорусских предприятиях, ждут увольнения. На митинге сотрудников Минского завода колесных тягачей Лукашенко заявил: “Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением согласился на выборы. Их не будет. Потому что тогда не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все”.

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