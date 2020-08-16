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В Офисе президента отреагировали на события в Беларуси

Украина отреагировала на заявление Лукашенко о вмешательство во внутреннюю политику страны

сегодня, 18:10
Автор:

Владимир Лавский

Украина не влезает во внутреннюю политику соседей, но призывает Беларусь разобраться, что происходит в самой стране С таким заявлением выступили в Офисе президента. 

"Украина на 100% уважает географические и политические границы любого государства и не вмешивается в решение вопросов по выборам президента Украины. Однако весь мир видит, что доверия до президента в Беларуси сейчас нет. Тысячи жителей страны вышли на улицы и протестуют", - заявили в Офисе президента.

В Офисе президента отреагировали на события в Беларуси

К тому же, Украина считает, что Беларусь поступила "безответственно, выдав боевиков ЧВК "Вагнера" России". 

"Официальный Минск опять показал, что историческая близость двух народов ничего не стоит. Беларусь выбрала другое государство, что лишний раз говорит о внутренних ценностях лидеров страны", - резюмировали в Офисе президента. 

Как ранее сообщали "Комментарии", исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко обратился во время митинга к жителям страны. 


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