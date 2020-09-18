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Главная Новости Мир Беларусь В ООН приняли резолюцию по Беларуси: известны детали
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В ООН приняли резолюцию по Беларуси: известны детали

Принять обозначенный документ предложили представители Германии от имени стран Евросоюза

сегодня, 20:27
Автор:

Дмитрий Симоненко

Члены Организации объединенных наций подписали резолюцию в отношении Беларуси. Об этом сообщается на сайте Организации сегодня, 18 сентября.

В ООН приняли резолюцию по Беларуси: известны детали

Фото: novorossia.su

Принять обозначенный документ предложили представители Германии от имени стран Евросоюза. Таким образом Совет ООН призывает власти Беларуси начать диалог с представителями оппозиции.

"Прекратить репрессии против белорусских граждан и немедленно освободить всех, кто задержан за инакомыслие и участие в протестах" – призвала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в Резолюции, обращенной к стране.

Ей же предложено заняться отслеживанием сложившейся ситуации в стране ситуации в стране. В документе государства-члены ООН обращаются к Бачелет "вести тщательный мониторинг положения в области прав человека" в стране в контексте состоявшихся президентских выборов. К концу года она должна подготовить "устный промежуточный доклад" на эту тему, "за которым последует интерактивный диалог". Также от Бачелет ожидают доклад для обсуждения на 46-й сессии Совета ООН, которая должна состояться в первой половине 2021 года.

Кроме того, представители Совета ООН "призывают белорусские власти вступить в диалог с политической оппозицией, включая Координационный совет и гражданское общество, чтобы гарантировать уважение законодательства о правах человека, в том числе гражданские и политические".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина закрывает границу с Беларусью.


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