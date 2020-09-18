В ООН приняли резолюцию по Беларуси: известны детали

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Дмитрий Симоненко
Члены Организации
объединенных наций подписали резолюцию в отношении Беларуси. Об этом сообщается
на сайте Организации сегодня, 18 сентября.
Фото: novorossia.su
Принять обозначенный
документ предложили представители Германии от имени стран Евросоюза. Таким образом Совет ООН призывает власти
Беларуси начать диалог с представителями оппозиции.
Ей же предложено заняться
отслеживанием сложившейся ситуации в стране ситуации в стране. В документе государства-члены
ООН обращаются к Бачелет "вести тщательный мониторинг положения в области прав
человека" в стране в контексте состоявшихся президентских выборов. К концу года
она должна подготовить "устный промежуточный доклад" на эту тему, "за которым последует
интерактивный диалог". Также от Бачелет ожидают доклад для обсуждения на 46-й
сессии Совета ООН, которая должна состояться в первой половине 2021 года.
Кроме того,
представители Совета ООН "призывают белорусские власти вступить в диалог с
политической оппозицией, включая Координационный совет и гражданское общество,
чтобы гарантировать уважение законодательства о правах человека, в том числе
гражданские и политические".
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Украина закрывает границу с Беларусью.
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