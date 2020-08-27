В результате обыска дома белорусского оппозиционера Цепкало арестован пылесос и выявлена пыль

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Дмитрий Симоненко
В доме белорусского
оппозиционера Цепкало проводится
обыск, известно об аресте
имущества. Об этом сообщает сам Валерий Цепкало в Twitter.
"За диваном нашли
пыль. По данному факту проводится проверка, пылесос вызван в СК в качестве
свидетеля", – не теряет чувства юмора политик.
Фото: tsepkalo / Facebook
По информации
белорусского издания TUT.BY, супруга оппозиционера также сообщила об обыске по адресу их проживания.
"Кто проводит обыск, мы
не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши
родственники, но подробностей мы не знаем", — рассказала женщина.
Известно, что семья экс-кандидата в президенты Беларуси выехала из страны, а в доме Цепкало живет родственница семьи, которая растерялась и не рассмотрела документов на разрешение проведения обыска.
О других подробностях обыска на данный момент пока неизвестно.
Кроме того, Валерий Цепкало был объявлен в розыск на территории России.
Ранее издание "Комментарии"сообщало о том, что боевиков НЗФ с оккупированных территорий отправляют в Беларусь.
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