В результате обыска дома белорусского оппозиционера Цепкало арестован пылесос и выявлена пыль

В доме белорусского оппозиционера Цепкало проводится обыск, известно об аресте имущества. Об этом сообщает сам Валерий Цепкало в Twitter.

"За диваном нашли пыль. По данному факту проводится проверка, пылесос вызван в СК в качестве свидетеля", – не теряет чувства юмора политик.

Фото: tsepkalo / Facebook

По информации белорусского издания TUT.BY, супруга оппозиционера также сообщила об обыске по адресу их проживания.

"Кто проводит обыск, мы не знаем, очевидно, что это политический заказ. В доме присутствуют наши родственники, но подробностей мы не знаем", — рассказала женщина.

Известно, что семья экс-кандидата в президенты Беларуси выехала из страны, а в доме Цепкало живет родственница семьи, которая растерялась и не рассмотрела документов на разрешение проведения обыска.

О других подробностях обыска на данный момент пока неизвестно.

Кроме того, Валерий Цепкало был объявлен в розыск на территории России.

Ранее издание "Комментарии"сообщало о том, что боевиков НЗФ с оккупированных территорий отправляют в Беларусь.

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