В Совбезе Беларуси обратились к Украине с предупреждением: о чем речь

Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович посетил приграничные районы, где подразделения Вооруженных Сил РБ выполняют задачи по усилению государственной границы на южных рубежах.

Александр Вольфович

Вольфович отметил, что в Республике Беларусь владеют геополитической обстановкой и принимают действенные меры, направленные на обеспечение безопасности государства и выстраивание добрососедских отношений с соседними странами.

"В нашей стране на всех уровнях уделяется много внимания оценке тех современных вызовов и угроз, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Исходя из этого, мы на систематической основе отслеживаем, анализируем обстановку. Это докладывается нашему Главнокомандующему. И президентом принято решение организовать усиление охраны государственной границы на южном операционном направлении", — сказал Вольфович.

По его словам, охраняют границу с Украиной личный состав сил специальных операций, механизированных подразделений, силы и средства противовоздушной обороны с созданными группировками войск.

"Наши средства разведки видят все группировки, созданные на территории сопредельного государства. Мы знаем об их намерениях, но тем не менее мы готовы в случае необходимости адекватно отреагировать", — заявил Вольфович.

Он утверждает, что группировки обеспечены самыми современными средствами радиоэлектронной борьбы, средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам. Также задачи ставятся с учетом ведения контрдиверсионных действий.

"Будем надеяться, что все-таки от нашего соседа не будет исходить каких-то провокационных действий. Потому что наша страна нацелена на мир, на хорошие, добрососедские отношения", — заявил Вольфович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путину очень бы хотелось втянуть Беларусь в войну.



