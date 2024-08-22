В Совбезе Беларуси обратились к Украине с предупреждением: о чем речь

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Ткачик Олеся
Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович посетил приграничные районы, где подразделения Вооруженных Сил РБ выполняют задачи по усилению государственной границы на южных рубежах.
Александр Вольфович
Вольфович отметил, что в Республике Беларусь владеют геополитической обстановкой и принимают действенные меры, направленные на обеспечение безопасности государства и выстраивание добрососедских отношений с соседними странами.
По его словам, охраняют границу с Украиной личный состав сил специальных операций, механизированных подразделений, силы и средства противовоздушной обороны с созданными группировками войск.
Он утверждает, что группировки обеспечены самыми современными средствами радиоэлектронной борьбы, средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам. Также задачи ставятся с учетом ведения контрдиверсионных действий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путину очень бы хотелось втянуть Беларусь в войну.
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