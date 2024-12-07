В США назвали настоящую причину: зачем Лукашенко попросил у Путина "Орешник" для Беларуси

Размещение ракет "Орешник" в Беларуси не повышает риски ударов баллистическими ракетами средней дальности по Украине или странам НАТО. Все это похоже на усиленное бряцание Кремлем "ядерной дубиной". Как передает портал "Комментарии", к такому выводу в своем отчете пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Эксперты напомнили, что Путин в очередной раз попытался похвастаться ракетой "Орешник" и российским ракетным потенциалом во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Аналитики считают это информационной операцией Кремля по рефлексивному контролю.

В Институте также напомнили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому СМИ 5 декабря аналогичным образом попытался позиционировать удар "Орешника" по городу Днепр 21 ноября, как готовность Москвы использовать любые средства, чтобы не допустить стратегической победы Запада над Россией.

По оценкам ISW, постоянное хвастовство Кремля ракетой "Орешник" вряд ли свидетельствует о разработке особо новых средств для глубокого удара.

"Размещение ракет "Орешник" в Беларуси существенно не меняет угрозу для Украины и НАТО, ведь российские военные уже давно имеют ядерное оружие на материковой части России и в Калининградской области, способное нанести удар по целям в Украине и НАТО. Российские войска регулярно запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101, способные переносить ядерные боеголовки", — говорится в отчете Института изучения войны.

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