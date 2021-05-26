В течение 10 дней должен решиться вопрос: что грозит девушке Протасевича

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Ольга Чародий
Власти Беларуси предъявили девушке бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича, снятой вместе с ним с самолета Софии Сапеге подозрения в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, сообщила "Новая газета".
София Сапега (фото из открытых источников)
25 мая Софию допросили в присутствии дежурного адвоката в Главном следственном управлении Следственного комитета, при этом ее защитника Александра Филановича к допросу не допустили. После допроса ее перевели из изолятора на Окрестина в СИЗО КГБ.
Аналитик Alpari Максим Пархоменко подчеркивает, что для Беларуси это в первую очередь удар по ее аэропортам. "Эта отрасль и так страдает из-за коронакризиса. Доля в ВВП небольшая, и нельзя сказать, что ее еще больший упадок "добьет" экономику Беларуси", — отмечает Максим Пархоменко. Украине подобный запрет также не наносит существенного вреда, считает аналитик. "Единственное неудобство будет касаться транзита в Россию. Зато часть рейсов, которые проходят через Беларусь, станут проходить через Украину, — говорит Максим Пархоменко. — В Беларуси не было больших хабов, место которых могли бы занять наши. Из-за этого эффект будет крайне небольшим. В итоге нашими аэропортами будут пользоваться немного чаще, но особо это ничего не изменит".
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