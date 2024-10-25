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В Украине объяснили значение заявления Лукашенко об участии войск КНДР в войне

Лукашенко в очередной раз дал понять главе Кремля, что Беларусь не хочет участвовать в войне, считают в ЦПД

сегодня, 10:20
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Кравцев Сергей

Своим заявлением об участии войск КНДР в войне Александр Лукашенко дал важный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину. Он касается участия Беларуси в боевых действиях. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

В Украине объяснили значение заявления Лукашенко об участии войск КНДР в войне

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Лукашенко сказал это не просто так. Ему безразлично в отношении КНДР. Он в очередной раз отметил, что Беларусь не хочет участвовать в войне. Это тоже сигнал Путину", — считает Андрей Коваленко.

По его словам, Владимир Путин уже давно делает все, чтобы втянуть в войну Беларусь.

"И военных КНДР он призвал только потому, что не удалось получить белорусов, которых он хотел еще с прошлого года", — констатировал руководитель ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не считает правдивой информацию, что его российский коллега Владимир Путин рискнет привлекать военных Северной Кореи для усиления армии РФ во время наступательных операций в Украине. По его мнению, если это произойдет, это автоматически приведет ко вводу НАТО своих войск в Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание, что, отвечая на вопрос ВВС, диктатор назвал "чушью" информацию о намерениях северокорейских военных принять участие в войне с российскими войсками против Украины. По его мнению, Путин "никогда не будет пытаться убедить" другое государство привлечь свою армию к войне России в Украине. А развертывание вооруженных сил любого государства, в том числе Беларуси, на линии фронта в Украине, по его словам, было бы "шагом к эскалации" войны.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989/8166
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