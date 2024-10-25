Лукашенко испугался войск НАТО в Украине: зачем Путину участие войск КНДР в войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не считает правдивой информацию, что его российский коллега Владимир Путин рискнет привлекать военных Северной Кореи для усиления армии РФ во время наступательных операций в Украине. По его мнению, если это произойдет, это автоматически приведет ко вводу НАТО своих войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание, что, отвечая на вопрос ВВС, диктатор назвал "чушью" информацию о намерениях северокорейских военных принять участие в войне с российскими войсками против Украины. По его мнению, Путин "никогда не будет пытаться убедить" другое государство привлечь свою армию к войне России в Украине. А развертывание вооруженных сил любого государства, в том числе Беларуси, на линии фронта в Украине, по его словам, было бы "шагом к эскалации" войны.

Лукашенко подчеркнул, что, если белорусы будут втянуты в войну, это будет "путь к эскалации", и что НАТО развернет войска в Украине в ответ на вмешательство другой страны. Он в очередной раз отрицает причастность его страны к полномасштабному вторжению России в Украину, которое началось частично с территории Беларуси.

В интервью российскому телеканалу "Россия 1" 23 октября Лукашенко заявил, что не считает, что российскому руководству либо военным нужны северокорейские войска, поскольку на фронте достаточно российских сил и у Кремля есть существенные мобилизационные ресурсы.

По мнению белорусского лидера, Москва понимает, что привлечение северокорейских войск к войне было бы "нежелательным для России" и что Запад ответит на это отправкой войск НАТО в Украину.

"Прокремлевское информагентство ТАСС не публиковало месседжи Лукашенко о том, что использование северокорейских сил в войне против Украины не отвечает интересам России. Агентство лишь обнародовало заявление диктатора, что НАТО развернет войска в Украине в ответ на участие в войне военных КНДР", — говорится в отчете ISW.

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