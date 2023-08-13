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"Вагнеровцы" потеряли финансирование Кремля: стало известно, кто им дает деньги

Кремль мог перестать финансировать наемников "ЧВК" Евгения Пригожина

13 августа 2023, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Власти Кремля, возможно, могли прекратить финансировать ЧВК "Вагнера" и сейчас наемникам могут оплачивать их услуги белорусские власти. Об этом говорится в одном из отчетов британского оборонного Министерства, обнародованном в микроблоге Twitter .

"Вагнеровцы" потеряли финансирование Кремля: стало известно, кто им дает деньги

У ППК "Вагнер" проблемы с финансированием (фото из открытых источников)

Как информируют британские разведчики, ЧВК "Вагнер" теперь идет к процессу сокращений и переформатирований, чтобы меньше были их расходы на заработную плату.


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Еще они утверждают, что после неудачного марша, руководителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина российские власти, возможно, начали мешать развиваться его бизнесу.

"Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то вторым вероятным плательщиком являются белорусские власти", — утверждается в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что расход на пригожинских наемников был бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов"

Напомним, что "Комментарии" писали о новой задаче у Кремля для "Вагнера" . В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что часть ЧВК "Вагнера" выводят из Беларуси в РФ. По мнению аналитиков, это может говорить о том, что ряд договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и руководителем вагнеровцев Евгением Пригожиным после июньского бунта наемников был нарушен. Тем временем Польша продолжает укреплять границу с Беларусью из-за угрозы вероятных провокаций, в том числе с участием вагнеровцев.

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук полагает, что вся история с якобы походом вагнеровцев с территории Беларуси в Польшу – это была в значительной степени информационная спецоперация против государств НАТО.
 



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