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Владимир Путин угрожает Лукашенко смертью или отстранением от власти

Белорусский президент доигрался.

сегодня, 00:17
Автор:

Slava Kot
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Президент Российской Федерации оказывает давление на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну в Украине. Издание DGP сообщает, что Путин угрожает президенту Беларуси, ведь тот только симулировал военную активность.

Владимир Путин угрожает Лукашенко смертью или отстранением от власти

Владимир Путин угрожает Алксандру Лукашенко смертью или отстранением от власти. Фото с открытых источников

Как утверждает издание DGP, Кремль постоянно намекает Лукашенко о необходимости вступать в войну, а не симулировать активность. Доходит даже до угроз, президента Беларуси могут устранить или вообще лишить жизни.

РФ еще до начала полномасштабного вторжения превратила Беларусь в свой военный округ. Об этом сообщает бывший работник МВД, утверждающий, что Кремль не спрашивал разрешения у Лукашенко на ввод своих воинских частей на территорию Беларуси. Сегодня же Путин из-за неудач на юге и востоке Украины требует у Лукашенко активного военного вмешательства.

Это объясняется тем, что Россия аннексировала территории и подписала для этого все разрешения. Теперь по правилам Организации договора о коллективной безопасности Беларусь должна помогать РФ. Конечно, Лукашенко также должен признать аннексированные территории частью России.

Владимир Путин впервые реально обратился к Лукашенко за помощью 27 февраля, когда понял, что аэропорты возле столицы Украины до сих пор не захвачены. Президент Беларуси отправил 38-му десантно-штурмовую бригаду, но та не перешла границу, а просто имитировала военную деятельность.

Сейчас Российская Федерация терпит все большие потери от украинского контрнаступления, кроме того, мобилизация проходит не удачно, поэтому Путин начал давить на Лукашенко. Президент России требует от него реальных войск, иначе Александр Лукашенко будет отстранен от власти или потеряет жизнь. В таком случае РФ поставит своего человека на его место, передает издание.

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Источник: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8562458,putin-grozi-lukaszence-smiercia-bialorus-wojna-ukraina.html
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