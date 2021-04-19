«Вооруженный заговор» против Лукашенко: что стоит за заявлениями спецслужб Беларуси и РФ

В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что совместно с ФСБ РФ сорвали подготовку якобы вооруженного мятежа и попытку устранить белорусского президента Александра Лукашенко. В деле якобы нашли американский и даже украинский след. А Лукашенко заявил, что скоро объявит о неком важном решении. Что происходит и как могут события развиваться дальше? Связано ли происходящее с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

"Российские спецслужбы умело манипулируют страхами диктатора и таким образом загоняют его в совместное с Россией стойло"

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что между "заговором" против Лукашенко и высылкой украинского консула из Санкт-Петербурга (как и с другими подобными ситуациями, которых становится всё больше) связь только одна. Они наглядно показывают, кто реально правит в Республике Беларусь и в Российской Федерации. А именно — что в РФ и РБ власть захватили "силовики", которые и задают направление движения государства.

"Само видео "путчистов" вызывает усмешку, ибо смахивает на постановочное: авторы видимо воодушевлялись Октябрьской революцией 1917 года с "захватить вокзал, телеграф". А упоминание неких "украинских националистов", и даже выбор места съемки — ресторан украинской кухни "Корчма Тарас Бульба" в Москве, должен по замыслу намертво привязать к "украинскому следу". Так что уровень подготовки "переворота" совершенно не впечатляет, это точно не уровень ЦРУ-ФБР или на какую там спецслужбу списывает его авторство Лукашенко", — уверен Игорь Соловей.

По его мнению, это "кино" снято для единственного человека — Лукашенко.

"Российские спецслужбы умело манипулируют страхами диктатора и таким образом загоняют его в совместное с Россией стойло", — поясняет Игорь Соловей.

Эксперт считает, что дальше можно ожидать новых провокаций российских спецслужб в поиске "казус белли" — формального повода для объявления войны.

"Так называемый "вооруженный переворот" носит характер потешного"

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что у так называемого "вооруженного переворота" в Беларуси есть несколько серьезных нестыковок.

"Во-первых, не арестован ни один военный, — отмечает эксперт. — В той же Турции, после неудачного вооруженного переворота моментально были арестованы тысячи причастных военных, и в дальнейшем общее число осужденных за полгода разбирательств возросло до более 37-ми тыс. человек. А как все прекрасно понимают, военных переворотов без военных не бывает".

Во-вторых, продолжает эксперт, у самих "заговорщиков" не изъято ни единой единицы оружие. А ведь без оружия вооруженных мятежей не бывает.

"В-третьих, задержаны люди, которые не имеют, при всем к ним уважении, определяющего влияния на события в Беларуси. Причём в самом начале подготовки "переворота", который намечался на июнь-июль. Ничто ведь не заставляло спецслужбы торопиться. Они могли, в случае если это была бы реальная история, проследить дальнейшие связи "заговорщиков" и накрыть всю структуру", — поясняет Вадим Трюхан. — Соответственно напрашивается вывод, что этот так называемый "вооруженный переворот" носит характер потешного".

По мнению эксперта, задача этой спецоперации белорусских и российских спецслужб — отвлечь внимание белорусского общества от внутриполитических проблем и создать повод для ещё большего закручивания гаек.

"Можно также предположить, что авторство по этой ситуации принадлежит российским спецам. Вряд ли на это решился бы Лукашенко единолично. Ведь это опосредствованно выставляет его в неприглядном виде, как слабого лидера", — акцентирует Вадим Трюхан.

Он не считает, что задержание украинского консула в Санкт-Петербурге имеет какое-то прямое или опосредованное отношение к так называемой операции "Тишина" по разоблачению "заговора" против Лукашенко. Оба эти события, уверен эксперт, являются самодостаточными спецоперациями российских спецслужб. Цель — нагнетание напряженности по линии "Россия — Украина" перед большими торгами с американцами, чего добивается Владимир Путин.

Комментируя заявление, которое собирается сделать Лукашенко, эксперт напомнил, что тот уже анонсировал публично о своей готовности двигаться по направлению создания полноценного союзного государства с Россией.

"Пользуясь тем, что как президент Лукашенко после "победы" в августе прошлого года превратился в "хромую утку", россияне делают всё, чтобы дожать его и фактически аннексировать Беларусь. Причем бескровно и законно, в соответствии с действующим национальным законодательством Беларуси и России, а также ранее заключенными международными договорами по этой теме. Поэтому, скорее всего, Лукашенко планирует сообщить о том, когда и как Беларусь перейдёт под юрисдикцию так называемого союзного государства, а фактически юридически оформить переход под контроль (протекторат) России", — прогнозирует Вадим Трюхан.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты пояснили, почему Минск "умер" как место переговоров ТКГ по Донбассу.

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