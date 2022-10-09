Вопрос вступления РБ в войну можно считать решенным: о чем говорит неожиданное заявление Минска

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Кравцев Сергей
Беларусь обвинила Украину в подготовке удара по стране. В украинском МИД назвали это провокацией. О чем говорит подобный ход Беларуси? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Беларусь. Фото из открытых источников
Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассуждает так:
На деле, по мнению эксперта, Беларусь как не была готова к войне с Украиной вчера, так и не готова к ней сегодня.
Тем не менее, отмечает он, в будущем ничего исключать нельзя.
Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков поясняет:
Однако эксперт предлагает посмотреть на ноту, которую МИД РБ вечером 8 октября вручил послу Украины в Минске Игорю Кизиме, с точки зрения российских интересов в принуждении нашей страны переговорам после аннексии украинских территорий.
По словам Дмитрий Громакова, по логике Кремля, с момента вхождения оккупированных территорий в правовое поле РФ, война меняет свой характер. По сути, россияне меняют весь пропагандистский нарратив в отношении "специальной военной операции".
1. С этого момента Украина становится "агрессором" и ведет агрессивную войну с РФ.
2. Согласно Союзному договору и договору ОДКБ, в случае агрессии против одной из стран участниц, Беларусь обязана включить протоколы создания "региональной группировки войск", что собственно и следует из последних заявлений Лукашенко, когда он говорил о готовности к ее развертыванию.
3. Все эксперты уже сказали, что российские центры подготовки не способны справиться с таким наплывом мобилизации. Следовательно, белорусские полигоны в рамках "развертывания" и "боевого слаживания" будут принимать как российских, так и белорусских мобилизованных.
4. Как только этот процесс будет запущен, Беларусь попадает в "зелёную зону" для превентивных ударов с территории Украины.
4. Нота Лукашенко – это, по факту, предупреждение, что в случае нанесения превентивных ударов, Беларусь официально вступит в войну, а Украина будет объявлена "агрессором".
5. С точки зрения международного права, по факту ударов по территории РБ, Украина перейдёт от войны "оборонительной" к войне "наступательной" – и становится "агрессором", что, по логике, должно подорвать поддержку нашей страны западными странами и создать повод для раскола антироссийской коалиции.
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