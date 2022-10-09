Вопрос вступления РБ в войну можно считать решенным: о чем говорит неожиданное заявление Минска

Беларусь обвинила Украину в подготовке удара по стране. В украинском МИД назвали это провокацией. О чем говорит подобный ход Беларуси? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Беларусь. Фото из открытых источников

Опасным сигналом для нас будет концентрация белорусской армии на границах с Украиной

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассуждает так:

"Официальное заявление Беларуси о том, что Украина готовит на нее нападение (как тут не вспомнить мемное лукашенковское "а я вам сейчас покажу, откуда...") с виду носит угрожающий характер. Но на деле это – продолжающаяся словесная эквилибристика и маневры со стороны Александра Лукашенко. Понятно, что Владимир Путин продолжает давить на него, требуя от него более деятельного участия в войне. В ответ на это самопровозглашенный белорусский "президент" вынужден повышать ставки, хотя бы в эпистолярном жанре".

На деле, по мнению эксперта, Беларусь как не была готова к войне с Украиной вчера, так и не готова к ней сегодня.

"Более того, продолжают поступать сообщения о том, что Беларусь отгружает в пользу российской армии боеприпасы со своих складов. Страна, которая готовится к войне, так себя не ведет", – поясняет Денис Попович.

Тем не менее, отмечает он, в будущем ничего исключать нельзя.

"Опасным сигналом для нас будет концентрация белорусской армии на границах с Украиной – переброска, танков, артиллерии, формирование наступательных группировок, формирование госпиталей, складов с боеприпасами и топливом, и.т.д. Одним словом – всё то, что имело место с российской стороны перед нападением 24 февраля. Но пока ничего подобного на границах Беларусью не происходит", – констатирует эксперт.

Украина должна занять более чёткую позицию в отношении роли Беларуси в войне

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков поясняет:

"С одной стороны, это логичный шаг белорусской стороны – на фоне атаки Крымского моста и российского аэродрома в Калуге, где, по предварительным данным, сгорело два самолета оккупантов. Актуальность такого шага со стороны лукашенковского режима подтверждается заявлениями секретаря СНБО Украины Данилова о готовности к превентивным ударам по территории РБ, в случае повторения ракетных ударов и накопления войск, угрожающих нашей границе".

Однако эксперт предлагает посмотреть на ноту, которую МИД РБ вечером 8 октября вручил послу Украины в Минске Игорю Кизиме, с точки зрения российских интересов в принуждении нашей страны переговорам после аннексии украинских территорий.

По словам Дмитрий Громакова, по логике Кремля, с момента вхождения оккупированных территорий в правовое поле РФ, война меняет свой характер. По сути, россияне меняют весь пропагандистский нарратив в отношении "специальной военной операции".

1. С этого момента Украина становится "агрессором" и ведет агрессивную войну с РФ.

2. Согласно Союзному договору и договору ОДКБ, в случае агрессии против одной из стран участниц, Беларусь обязана включить протоколы создания "региональной группировки войск", что собственно и следует из последних заявлений Лукашенко, когда он говорил о готовности к ее развертыванию.

3. Все эксперты уже сказали, что российские центры подготовки не способны справиться с таким наплывом мобилизации. Следовательно, белорусские полигоны в рамках "развертывания" и "боевого слаживания" будут принимать как российских, так и белорусских мобилизованных.

4. Как только этот процесс будет запущен, Беларусь попадает в "зелёную зону" для превентивных ударов с территории Украины.

4. Нота Лукашенко – это, по факту, предупреждение, что в случае нанесения превентивных ударов, Беларусь официально вступит в войну, а Украина будет объявлена "агрессором".

5. С точки зрения международного права, по факту ударов по территории РБ, Украина перейдёт от войны "оборонительной" к войне "наступательной" – и становится "агрессором", что, по логике, должно подорвать поддержку нашей страны западными странами и создать повод для раскола антироссийской коалиции.

"Учитывая, что Лукашенко пойдет на любую ложь ради сохранения союза с Путиным, вопрос вступления РБ в войну можно считать решенным, – считает Дмитрий Громаков. – Нам необходимо максимально нивелировать все негативные последствия. Украина должна занять более чёткую позицию в отношении роли Беларуси в войне, давать более жёсткие оценки роли режима Лукашенко в агрессии против Украины. Уже сейчас мы должны готовить политические позиции по десубъективизации РБ на в международном поле, ставя вопрос на всех международных площадках об официальном признании Беларуси оккупированной территорией, а лукашенковского режима – оккупационным. Так мы сможем противодействовать расползанию конфликта, сохранив Россию в статусе агрессора".

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