Война в Украине: чего ждать со стороны Беларуси в 2023 году

Россия продолжает трепать украинцам нервы со стороны Республики Беларусь (РБ). То и дело там взлетает ее авиация, из-за чего сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине. В очередной раз продлены военные учения, которые длятся в РБ почти год. Чего ждать от Беларуси в 2023 году в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

"Предупреждения" о том, что с территории Беларуси снова будет наступление, направлены на создание паники, однако вызывают совершенно обратную реакцию

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова призналась, что ее в этих "тренировочных" взлетах удивляет следующее: мы уже привыкли к постоянным тревогам за эти 10 месяцев, организовали быт и работу так, что это не останавливает нашу жизнь, научились высчитывать время от сообщения о вылете ракет до возможного прилета, знаем, сколько минут нужно, чтобы спуститься в укрытие. В то же время Беларусь и РФ, акцентирует она, тратят сумасшедшие средства на горючее каждый раз, когда поднимает в небо самолеты ради того, чтобы в Украине сработала тревога.

"Беларусь далеко не богатая страна, – отмечает Татьяна Лупова. – Но вместо того, чтобы направить деньги на собственное развитие, они их тратят на дурость. Если попытаться перевести это на простую жизненную ситуацию, то ее можно изобразить таким образом: в бедной семье детям нередко нечего поесть, но главе семьи тратит все заработанное не на самое необходимое для своих чад, а на параноидальные идеи более богатого соседа".

По мнению эксперта, трудно спрогнозировать, сколько это будет продолжаться. Ясно одно – власти РБ не хотят процветания и развития для своей страны, следовательно, это враждебная к своим людям власть.

"Мы регулярно слышим "предупреждения" (больше похожие на информационно-психологические операции) о том, что с территории Беларуси снова будет наступление. Они направлены на создание паники, однако вызывают совершенно обратную реакцию – жители пограничных областей еще больше помогают армии. Если поговорить с военными, которым приходилось базироваться в близких к приграничным местам, то они рассказывают, что местные жители стараются всё больше о них заботиться, кормят, помогают во всем, часто отдают буквально последнее. Украинцы очень хорошо осознали истину – надо очень хорошо содержать свою армию, чтобы не пришлось кормить чужую", – подчеркивает Татьяна Лупова.

Она призналась, что время от времени спрашивает у экспертов, работающих по Беларуси годами, – каков их прогноз.

"Чаще всего отвечают, что попытка наступления с этой территории всё еще возможна, – рассказала Татьяна Лупова. – В то же время наши военные, которые знают, как происходит обеспечение обороны этих частей границы, обычно успокаивают – мы способны удержать границу. Я им верю".

От северного соседа можно ожидать чего угодно, пока страной правит самопровозглашенный бульбогауляйтер Лукашенко

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк поясняет:

"Поскольку Беларусь является марионеткой страны-агрессора, то открытие "северного" фронта возможно. По крайней мере, людей для наступления с территории Белоруссии россияне найдут".

При этом, продолжает Игорь Кондратюк, сложно сказать, будет ли это серьезное наступление или просто отвлечение внимания от выхода украинских воинов на админграницу с Крымом (на что мы рассчитываем в обозримом будущем).

"Некоторые эксперты вообще считают, что главная проблема Беларуси в том, что Россия может ее использовать для ядерного тактического удара по Украине. Не хотелось бы, чтобы такой прогноз оправдался. Поживем-увидим. Но ясно одно: от северного соседа можно ожидать чего угодно, пока страной правит самопровозглашенный бульбогауляйтер Лукашенко", – констатирует Игорь Кондратюк.

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