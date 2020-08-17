Всенародный страйк в Беларуси: Лукашенко приехал разобраться с рабочими МЗКТ - ВИДЕО

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Виолетта Комаровская
Всенародная забастовка началась сегодня утром, 17 августа, в Беларуси. Многие рабочие отказываются работать. Люди требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Чтобы пообщаться с рабочими лично, президент приехал на Минский завод колесных тягачей. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live.
Сегодня утром производство на МЗКТ частично остановилось. Рабочие одного из крупнейших предприятий Беларуси отказались выходить на работу. Около 11 утра на территории завода приземлился вертолет президента.
Страйк в Беларуси. Фото: TUT.BY
По данным издания, пускают на встречу с Лукашенко далеко не всех работников предприятия. Те, которые приходят с протестной символикой, не могут пройти через охрану.
Александр Лукашенко обратился к рабочим.
"Вы говорите, что выборы были несправедливыми, и хотите справедливых? Я вам отвечу - мы провели выборы. Других не будет, пока вы меня не убьете", - заявил президент.
В ответ он услышал - "Уходи!"
Поддержать забастовку на МЗКТ решили рабочие с других предприятий. В сторону завода движется колона из 10 тысяч человек, - сообщает "Наша нива".
Забастовки сейчас проходят не только в Минске, но и в других белорусских городах. В Жодино остановился завод БелАЗ. Не выходят в прямой эфир работники национального телевидения. К общегосударственной забастовке присоединились также сотрудники "Нафтан" и одного их крупнейших предприятий в мире по производству минеральных удобрений - "Беларуськалий".
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в сторону Беларуси движется колона российской военной техники.
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