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Главная Новости Мир Беларусь Всенародный страйк в Беларуси: Лукашенко приехал разобраться с рабочими МЗКТ - ВИДЕО
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Всенародный страйк в Беларуси: Лукашенко приехал разобраться с рабочими МЗКТ - ВИДЕО

Чтобы поддержать сотрудников МЗКТ, которые объявили страйк, к заводу направляются тысячи рабочих с других предприятий

сегодня, 11:39 comments893
Автор:

Виолетта Комаровская

Всенародная забастовка началась сегодня утром, 17 августа, в Беларуси. Многие рабочие отказываются работать. Люди требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Чтобы пообщаться с рабочими лично, президент приехал на Минский завод колесных тягачей. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live.

Сегодня утром производство на МЗКТ частично остановилось. Рабочие одного из крупнейших предприятий Беларуси отказались выходить на работу. Около 11 утра на территории завода приземлился вертолет президента. 

Всенародный страйк в Беларуси: Лукашенко приехал разобраться с рабочими МЗКТ - ВИДЕО

Страйк в Беларуси. Фото: TUT.BY

По данным издания, пускают на встречу с Лукашенко далеко не всех работников предприятия. Те, которые приходят с протестной символикой, не могут пройти через охрану.

Александр Лукашенко обратился к рабочим.

"Вы говорите, что выборы были несправедливыми, и хотите справедливых? Я вам отвечу - мы провели выборы. Других не будет, пока вы меня не убьете", - заявил президент.

В ответ он услышал - "Уходи!"

Поддержать забастовку на МЗКТ решили рабочие с других предприятий. В сторону завода движется колона из 10 тысяч человек, - сообщает "Наша нива". 

Забастовки сейчас проходят не только в Минске, но и в других белорусских городах. В Жодино остановился завод БелАЗ. Не выходят в прямой эфир работники национального телевидения. К общегосударственной забастовке присоединились также сотрудники "Нафтан" и одного их крупнейших предприятий в мире по производству минеральных удобрений - "Беларуськалий".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в сторону Беларуси движется колона российской военной техники


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