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Россия стягивает военную технику к границам Беларуси - СМИ

В сторону Беларуси из Петербурга и Москвы направляются десятки военных грузовиков без опознавательных знаков

сегодня, 07:59
Автор:

Виолетта Комаровская

Колоны военных грузовиков и десятки автозаков движутся в сторону белорусской границы. Об этом сообщает в Facebook группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которые отслеживают военные конфликты. По их данным, только из Санкт-Петербурга в Беларусь, где не утихают акции протеста, могут перебросить около 600 российских бойцов. 

Специалисты CIT полагаются на данные из открытых источников. В этот раз они проанализировали видео и фото, которые отсняли очевидцы на российских дорогах, а также на данные журналистов. Одну из колон военной техники заметили на трассе Петербург-Псков. Очевидец рассказал, что ему навстречу проехало около 40 грузовиков без номеров и какой-либо маркировки, а также военные внедорожники. Эксперты посчитали, что в этой колоне может быть, по меньшей мере, 600 бойцов. 

Россия стягивает военную технику к границам Беларуси - СМИ

Российская военная техника. Иллюстрация: topwar.ru


Еще одну колону, направляющуюся в сторону Беларуси, заметили на дороге с Москвы за 80 километров от границы. Грузовики также ехали без маркировки, а внутри, по данным очевидцев, сидели люди в черном без каких-либо опознавательных знаков. 


Пересекли ли эти военные границу с Беларусью - пока неизвестно. 

Напомним, что акции протеста в Беларуси начались после того, как объявили предварительные результаты президентских выборов. Митингующие не верят в победу Александра Лукашенко и требуют честных выборов. Первые акции протеста жестоко разгоняли ОМОН и милиция, а за решеткой оказались около 7 тысяч человек. 


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