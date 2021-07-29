Встреча Байдена и Тихановской: повлияет ли визит на ситуацию в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в среду, 28 июля, встретилась с президентом США Джо Байденом. О чём говорит эта встреча? Может ли она повлиять на ситуацию в Беларуси? Имеет ли данная встреча какое-то значение для Украины (в ракурсе того, что с нашим президентом Байден пока не встречался)? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Встреча Тихановской и Байдена - фото из открытых источников

Это очень важный маркер не только для самой Беларуси, но и для всей геополитики

По мнению главреда информагентства УкрПресс Инфо, политэксперта Алексея Воронцова, встреча Байдена и Тихановской – это новый этап для Беларуси и геополитики в целом.

"Данная встреча в Белом доме очертила качественный переход на новый этап взаимоотношений официального Вашингтона и белорусской оппозиции. И это очень важный маркер не только для самой Беларуси, но и для всей геополитики, – отмечает эксперт. – Накануне визита Тихановской в США многие аналитики утверждали, что встречи первого лица с ней не будет. Поясняли это рядом причин, одна из которых – нежелание Байдена злить Путина (Беларусь находится в орбите интересов Кремля и следовательно – это территория его влияния). Однако встреча произошла. Сам ее факт и результаты свидетельствуют о том, что режим диктатора Лукашенко близится к своему завершению".

По словам Алексея Воронцова, Байден определил приоритеты и свой курс поддержки. И следует ожидать, что таким курсом последует и ЕС.

"Что касается российского влияния, то скорей всего путинская клика будет создавать условия для усиления изоляции Лукашенко. Тем самым загоняя бульбодиктатора в угол, где выбор невелик: либо глубоко интегрироваться в РФ, либо ожидать государственного переворота", – подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что мировая пресса, включая российскую, активно обсуждает встречу Байдена с Тихановской. А вот в самой Беларуси на официальных порталах и тв-каналах включили "режим тишины" по этому поводу.

"Правда, Министерство иностранных дел Беларуси всё же обмолвились – назвало визит лидера оппозиции в США не более, чем туристической поездкой. Постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков и вовсе пригрозил западным странам ухудшением отношений за контакты с беглыми политиками, – отмечает Алексей Воронцов. – Следует отметить, что общение с президентом США на высшем уровне произошло у Тихановской после ряда других встреч: с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд, советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и представителями белорусской диаспоры. Это свидетельствует о том, что США системно занялись анализом и подготовкой методов помощи белорусской оппозиции. Думаю, в мире грядут большие перемены – и это случится очень скоро".

Это была просто ознакомительная встреча, чтобы американский президент из первых уст услышал новые сведения о происходящем в Беларуси

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что не стоит преувеличивать значение встречи Джо Байдена со Светланой Тихановской. "Она уже некоторое время находится в Вашингтоне. Очевидно, что ждала именно этой встречи. Ранее встречалась с главой Госдепа Энтони Блинкеном, – говорит эксперт. – Не думаю, что 15-минутная встреча, как говорится, "на ногах", Тихановской с Байденом может каким-то образом повлиять на ситуацию в Беларуси. Это была просто ознакомительная встреча (такая могла состояться и на какой-то нейтральной площадке), чтобы американский президент из первых уст услышал какие-то новые сведения о происходящем в Беларуси". По мнению Владислава Фарапонова, не стоит сравнивать такую встречу с официальным визитом президента Украины в Вашингтон, который планируется на 30 августа. "Это будет совсем другой уровень, другой статус, другой уровень подготовки, с возможным подписанием ряда важных документов", – подчеркивает политолог-американист.

У белорусов-оппозиционеров не осталось моральных авторитетов Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что встреча Байдена с Тихановской объясняется попыткой дать белорусской оппозиции второе дыхание в преддверии годовщины президентских выборов и начала массовых протестов в Беларуси.

"Дело в том, что у белорусов-оппозиционеров не осталось моральных авторитетов. Они думают, что Запад их "кинул". Байден пытается показать, что не "кинул". Чтобы хоть так мотивировать людей на акции протеста. Но из этого, скорее всего, ничего не получится, – предполагает Руслан Бизяев. – На данный момент белорусская оппозиция демотивирована, дефрагментирована и несистемна. Повторения протестов-2020 в Минске вряд ли увидим".

Эксперт считает, что прошедшая встреча президента США с Тихановской и намеченная на 30 августа – с Зеленским, это разные истории.

"Зеленского "бортанули" (его визит в Белый дом намечался еще на конец июля), потому что не выполнены 5 майских тезисов, озвученные главой Госдепа США Блинкеном. А Тихановской таких тезисов-условий не выдвигали. У нее другая ситуация. У нее нет полномочий. Вот если бы стала президентом, ей бы тоже написали аналогичный список. А так – особых преград-условий для встречи не было", – поясняет Руслан Бизяев.



Ранее портал "Комментарии" писал, что Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами: как может развиваться ситуация в Беларуси.

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