Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами: как может развиваться ситуация в Беларуси

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Ольга Чародий
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", уточняя детали относительно объявления чрезвычайного положения. Есть ли еще возможность опрокинуть режим Лукашенко? Или он уже настолько пришел в себя после протестов годичной давности, что его уже не победить? Как может далее развиваться ситуация в Беларуси? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Александр Лукашенко (фото из открытых источников)
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация
Алексей Голобуцкий уверен, что Лукашенко хочет иметь максимальные полномочия,
чтобы бороться с любыми проявлениями оппозиции. Отсюда – и новый закон, который
расширяет права власти. В том числе, позволяет ей в рамках введение
чрезвычайных мер приостановливать выпуск и распространение продукции СМИ
(включая иностранные), устанавливать особый порядок аккредитации журналистов,
ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Им также
расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима
чрезвычайного положения (теперь можно привлекать еще и военизированные
организации МЧС, Следственный комитет, Госкомитет судебных экспертиз,
Департамент финансовых расследований). Ну, а Вооруженные Силы наделяются
дополнительными задачами: борьба с терроризмом, охрана общественной
безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности
охраняемых лиц и охраняемых объектов.
"Ранее многое при подавлении инакомыслия делали в Беларуси
вне закона, теперь — могут по закону. Впрочем, в государстве, где закона
фактически нет, это особого значения не имеет, — акцентирует Алексей
Голобуцкий. — Режим-банкрот завалился бы сам, если бы РФ не помогала. Когда
начнутся серьезные волнения на социально-экономической почве, уже ни оружие, ни
танки не помогут. Легитимности у Лукашенко нет — ни внешней, ни внутренней. Есть
лишь силовая поддержка, которая в любой момент может закончиться. В истории
многих стран такое было – военные, спецслужбы снимали зашкваренного президента,
из-за которого не могли вести бизнес с теми же странами Запада".
Пассивность протестов (они за неполный год фактически сошли
на "нет") эксперт поясняет тем, что населении Беларуси прожило при диктатуре
практически всю свою независимую историю. А активистов или "закрыли", или
сломали, или заставляют эмигрировать.
"Вопрос в том, насколько оставшаяся белорусская элита готова
лечь под Россию. Лукашенко пока трепыхается, пытается выйти из-под давления со
стороны Кремля. Но дается ему это всё сложнее, — отмечает Алексей Голобуцкий. —
И, похоже, дело времени, когда Россия окончательно подомнет под себя Беларусь.
Разве что случится "черный лебедь" (внезапное, непредсказуемое событие),
взорвет ситуацию — и режим завалится".
Директор Украинского института политики Руслан Бортник
прогнозирует, что в создавшихся условиях Республика Беларусь (РБ) продолжит
углублять интеграцию с Россией.
"И чем больше Запад и Украина будут усиливать давление на
официальный Минск, тем больше Беларусь будет терять суверенитет, обменивая его
на политическую, финансовую, военную помощь РФ, — уверен эксперт. — Полностью
изолировать Беларусь не удалось. И хоть результаты выборов президента,
прошедших там в августе прошлого года, не признали ЕС, США, Украина, зато
признали РФ, Китай, Турция, ряд других государств. Ну, а санкции и ограничения
еще больше подтолкнули Лукашенко в объятия России".
Такой курс, по мнению Руслана Бортника, будет продолжаться,
пока в Беларуси или РФ не сменится руководство. Причем уход Лукашенко, считает
эксперт, лишь ускорит процесс объединения РБ и РФ. А это может привести к тому,
что Беларусь прекратит свое существование как суверенное государство.
"Опрокинуть режим Лукашенко сегодня практически невозможно,
так как он опирается на поддержку глобальных игроков. Ситуация в Беларуси
показывает, что революционные технологии смены режимов в мире работают всё
меньше", — резюмирует Руслан Бортник.
Директор Института мировой политики Евгений Магда считает,
что Лукашенко ведет позиционную борьбу не столько с внутренними оппозиционными
силами, сколько с Путиным.
"Лукашенко стремится показать, что он — хозяин в Беларуси. И
что результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года и не
признанных основной частью мира, не пошатнули его положения. Хоть понятно, что
это не так.
"На мой взгляд, Лукашенко является заложником известной
формулы о революционной ситуации: верхи не могут, а низы не хотят. Он стремится
продемонстрировать мировому сообществу, что у него есть реальная сила. И делает
всё более резкие шаги. Но при этом я бы не сказал, что его позиции от этого
серьезно укрепляются", — отмечает эксперт.
По словам Евгения Магды, основным партнером Лукашенко остается Путин. И именно в отношениях с ним он будет оставить свое политическое будущее.
Напомним, последние несколько дней в Беларуси прошли неспокойно для местных журналистов. От давлений властей и правоохранительных органов пострадала пара независимых изданий, в т.ч. и сайт "Наша Нива". Появляются и другие признаки ужесточения режима Лукашенко. Своим мнением с порталом "Комментарии" эксклюзивно поделился эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич.
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