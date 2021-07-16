Лукашенко разрешил привлекать армию к борьбе с протестами: как может развиваться ситуация в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", уточняя детали относительно объявления чрезвычайного положения. Есть ли еще возможность опрокинуть режим Лукашенко? Или он уже настолько пришел в себя после протестов годичной давности, что его уже не победить? Как может далее развиваться ситуация в Беларуси? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий уверен, что Лукашенко хочет иметь максимальные полномочия, чтобы бороться с любыми проявлениями оппозиции. Отсюда – и новый закон, который расширяет права власти. В том числе, позволяет ей в рамках введение чрезвычайных мер приостановливать выпуск и распространение продукции СМИ (включая иностранные), устанавливать особый порядок аккредитации журналистов, ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям. Им также расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения (теперь можно привлекать еще и военизированные организации МЧС, Следственный комитет, Госкомитет судебных экспертиз, Департамент финансовых расследований). Ну, а Вооруженные Силы наделяются дополнительными задачами: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

"Ранее многое при подавлении инакомыслия делали в Беларуси вне закона, теперь — могут по закону. Впрочем, в государстве, где закона фактически нет, это особого значения не имеет, — акцентирует Алексей Голобуцкий. — Режим-банкрот завалился бы сам, если бы РФ не помогала. Когда начнутся серьезные волнения на социально-экономической почве, уже ни оружие, ни танки не помогут. Легитимности у Лукашенко нет — ни внешней, ни внутренней. Есть лишь силовая поддержка, которая в любой момент может закончиться. В истории многих стран такое было – военные, спецслужбы снимали зашкваренного президента, из-за которого не могли вести бизнес с теми же странами Запада".

Пассивность протестов (они за неполный год фактически сошли на "нет") эксперт поясняет тем, что населении Беларуси прожило при диктатуре практически всю свою независимую историю. А активистов или "закрыли", или сломали, или заставляют эмигрировать.

"Вопрос в том, насколько оставшаяся белорусская элита готова лечь под Россию. Лукашенко пока трепыхается, пытается выйти из-под давления со стороны Кремля. Но дается ему это всё сложнее, — отмечает Алексей Голобуцкий. — И, похоже, дело времени, когда Россия окончательно подомнет под себя Беларусь. Разве что случится "черный лебедь" (внезапное, непредсказуемое событие), взорвет ситуацию — и режим завалится".

Директор Украинского института политики Руслан Бортник прогнозирует, что в создавшихся условиях Республика Беларусь (РБ) продолжит углублять интеграцию с Россией.

"И чем больше Запад и Украина будут усиливать давление на официальный Минск, тем больше Беларусь будет терять суверенитет, обменивая его на политическую, финансовую, военную помощь РФ, — уверен эксперт. — Полностью изолировать Беларусь не удалось. И хоть результаты выборов президента, прошедших там в августе прошлого года, не признали ЕС, США, Украина, зато признали РФ, Китай, Турция, ряд других государств. Ну, а санкции и ограничения еще больше подтолкнули Лукашенко в объятия России".

Такой курс, по мнению Руслана Бортника, будет продолжаться, пока в Беларуси или РФ не сменится руководство. Причем уход Лукашенко, считает эксперт, лишь ускорит процесс объединения РБ и РФ. А это может привести к тому, что Беларусь прекратит свое существование как суверенное государство.

"Опрокинуть режим Лукашенко сегодня практически невозможно, так как он опирается на поддержку глобальных игроков. Ситуация в Беларуси показывает, что революционные технологии смены режимов в мире работают всё меньше", — резюмирует Руслан Бортник.

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что Лукашенко ведет позиционную борьбу не столько с внутренними оппозиционными силами, сколько с Путиным.

"Лукашенко стремится показать, что он — хозяин в Беларуси. И что результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года и не признанных основной частью мира, не пошатнули его положения. Хоть понятно, что это не так.

"На мой взгляд, Лукашенко является заложником известной формулы о революционной ситуации: верхи не могут, а низы не хотят. Он стремится продемонстрировать мировому сообществу, что у него есть реальная сила. И делает всё более резкие шаги. Но при этом я бы не сказал, что его позиции от этого серьезно укрепляются", — отмечает эксперт.

По словам Евгения Магды, основным партнером Лукашенко остается Путин. И именно в отношениях с ним он будет оставить свое политическое будущее.

Напомним, последние несколько дней в Беларуси прошли неспокойно для местных журналистов. От давлений властей и правоохранительных органов пострадала пара независимых изданий, в т.ч. и сайт "Наша Нива". Появляются и другие признаки ужесточения режима Лукашенко. Своим мнением с порталом "Комментарии" эксклюзивно поделился эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игорь Тышкевич.

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