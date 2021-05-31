Встреча Путина и Лукашенко в Сочи: что могло остаться за кулисами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28
и 29 мая был с визитом в российском Сочи, где встретился с президентом РФ
Владимиром Путиным. Что можете сказать об официальных релизах и о том, что
могло остаться за кулисами? Чего Украине в ближайшее время ждать от всё более
явного российско-белорусского сближения? Эксперты
оценили для издания "Комментарии".
Путин и Лукашенко. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
Директор Института мировой политики Евгений Магда считает,
что встреча Путина и Лукашенко в Сочи прошла по годами обкатанному сценарию.
Это — и продолжительные переговоры, и обещания со стороны РФ выделить средства,
которые однозначно не решают финансовые проблемы Беларуси, но помогают
продемонстрировать "российско-белорусскую дружбу".
По мнению эксперта, инцидент с самолетом авиакомпании
Ryanair, который 23 мая был принудительно посажен в аэропорту "Минск" с целью
захвата оппозиционного журналиста Романа Протасевича, не внес кардинальных
изменений в отношения Лукашенко и Путина.
"Лукашенко уже по накатанной дороже использует различные
технологии, чтобы просить у России средства. В этом ничего кардинально нового
нет. Так что я прогнозирую, что отношения Москвы и Минска в ближайшем будущем
не изменяться. Стоит смотреть на кратчайшую перспективу, — считает Евгений
Магда. — Такой перспективой будет проведение российско-белорусских военных
учений "Запад-2021" в сентябре 2021 года. Эти учения РФ и РБ (Республика
Беларусь) традиционно становятся предметом обеспокоенности Украины, Польши,
стран Балтии. Думаю, что ситуация не измениться и на этот раза, особенно в
контексте того, как РФ недавно играла мускулами на границе с Украиной.
Предполагаю, что учения "Запад-2021" станут новым этапом в оказании давления на
Украину. Не исключаю также, что именно в сентябре стоит ожидать подвижек со
стороны Лукашенко касательно наполнения Союзного государства с РФ конкретным
содержанием".
Эксперт считает, что пространство для маневра у Лукашенко
сужается, а Путину нужна маленькая геополитическая победа в преддверии выборов
в Госдуму РФ, которые также намечены на сентябрь. И которые, в его понимании,
должна выиграть "Единая Россия".
"Что касается угроз для Украины, то это — размещение
российских войск на постоянной основе на территории Беларуси. Возможное
возобновление переговоров о военно-воздушной базе в Бобруйске. Размещение там,
например, воздушно-десантных подразделений российской армии, — отмечает Евгений
Магда. — Среди угроз – и сворачивание экономических отношений между Украиной и
РБ, в том числе уменьшение белорусского экспорта по товарам стратегического
значения. И ухудшение климата двусторонних отношений, о чем свидетельствуют
последние заявления Лукашенко. Можно смело говорить о том, что
украино-белорусские отношения сегодня находятся на нижней точке за все время".
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация
Алексей Голобуцкий считает, что выглядит всё так, будто Путин в какой-то мере в
заложниках у Лукашенко.
"Пожалуй, из всех сценариев, что рассматриваются Кремлем по
Беларуси, получается, что если с Лукашенко что-то произойдет, то следующим
будет человек с явно не пророссийским взглядами. Наверное, российское
руководство больше знает о реальных настроениях белорусов, чем сам Лукашенко.
И, похоже, понимают, что альтернативы Лукашенко пока нет, — размышляет эксперт.
— А РБ имеет огромное значение для Путина – как единственный реальный союзник
из стран бывшего СССР. Важный с географической, геополитической, с военной
точки зрения. В итоге Лукашенко творит всё, что хочет. И это не всегда,
возможно, соответствует интересам России на данный момент. Ситуация у него
становится всё хуже, он приезжает в РФ, что-то говорит, ему дают очередные
деньги. А взамен – ничего, кроме слов о братстве. Не выглядит ситуация так,
будто Лукашенко готовит почву, чтобы объединиться с Россией по-настоящему. Или
чтоб пришел ему на смену человек пророссийских взглядов, чтобы завершить
процесс объединения в Союзное государство. Похоже, реальной сменой себе
Лукашенко видит лишь собственного сына Николай, которого таскает всюду".
Алексей Голобуцкий не исключает, что мы видим и манипуляцию
со стороны РФ, которая ставит Лукашенко неудобные для него условия.
"А он крутится, как вьюн на сковородке. При этом ситуации
становится всё хуже для него и внутри страны, и за ее пределами. Что точно
происходит мы, понятно, не знаем. Но пока, подчеркиваю, ничего из
прогнозируемого некоторыми экспертами в рамках российско-белорусского
сближения, не произошло. Крым как не признавали белорусы российским, так и не
признают. Неким реальным наполнением Союзное государство не обрастает…
Наверное, законы сосуществования диктатор режима в РБ отличает от того же
российского. Особенность в том, что Лукашенко, не имея геополитических
интересов, просто занимается личным выживанием. Это персональный авторитаризм,
где всё построено на личности диктатора. И Лукашенко, вероятно, понимает, что
как только потеряет свою субъектность в глазах Путина, всё равно будет, кто его
потом придавит – Запад, свой народ или Россия", — отмечает эксперт.
Он также считает, что не верно критиковать Украину, которая
якобы пошла на поводу стран Запада, закрыв небо от белорусских самолетов и
запретив своим летать над РБ. У нас, по мнению Алексея Голобуцкого, нет иного
выбора, кроме как двигаться в общеевропейском векторе в данной ситуации. Иначе
мы еще больше потерям поддержку Запада, с которой и так проблемы в последнее
время.
Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Сочи на личную встречу с коллегой из РФ Владимиром Путиным. По итогу их встречи стало известно, что страны договорились о том, что Кремль предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.
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