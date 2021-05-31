Встреча Путина и Лукашенко в Сочи: что могло остаться за кулисами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая был с визитом в российском Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Что можете сказать об официальных релизах и о том, что могло остаться за кулисами? Чего Украине в ближайшее время ждать от всё более явного российско-белорусского сближения? Эксперты оценили для издания "Комментарии".



Путин и Лукашенко. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что встреча Путина и Лукашенко в Сочи прошла по годами обкатанному сценарию. Это — и продолжительные переговоры, и обещания со стороны РФ выделить средства, которые однозначно не решают финансовые проблемы Беларуси, но помогают продемонстрировать "российско-белорусскую дружбу".

По мнению эксперта, инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который 23 мая был принудительно посажен в аэропорту "Минск" с целью захвата оппозиционного журналиста Романа Протасевича, не внес кардинальных изменений в отношения Лукашенко и Путина.

"Лукашенко уже по накатанной дороже использует различные технологии, чтобы просить у России средства. В этом ничего кардинально нового нет. Так что я прогнозирую, что отношения Москвы и Минска в ближайшем будущем не изменяться. Стоит смотреть на кратчайшую перспективу, — считает Евгений Магда. — Такой перспективой будет проведение российско-белорусских военных учений "Запад-2021" в сентябре 2021 года. Эти учения РФ и РБ (Республика Беларусь) традиционно становятся предметом обеспокоенности Украины, Польши, стран Балтии. Думаю, что ситуация не измениться и на этот раза, особенно в контексте того, как РФ недавно играла мускулами на границе с Украиной. Предполагаю, что учения "Запад-2021" станут новым этапом в оказании давления на Украину. Не исключаю также, что именно в сентябре стоит ожидать подвижек со стороны Лукашенко касательно наполнения Союзного государства с РФ конкретным содержанием".

Эксперт считает, что пространство для маневра у Лукашенко сужается, а Путину нужна маленькая геополитическая победа в преддверии выборов в Госдуму РФ, которые также намечены на сентябрь. И которые, в его понимании, должна выиграть "Единая Россия".

"Что касается угроз для Украины, то это — размещение российских войск на постоянной основе на территории Беларуси. Возможное возобновление переговоров о военно-воздушной базе в Бобруйске. Размещение там, например, воздушно-десантных подразделений российской армии, — отмечает Евгений Магда. — Среди угроз – и сворачивание экономических отношений между Украиной и РБ, в том числе уменьшение белорусского экспорта по товарам стратегического значения. И ухудшение климата двусторонних отношений, о чем свидетельствуют последние заявления Лукашенко. Можно смело говорить о том, что украино-белорусские отношения сегодня находятся на нижней точке за все время".

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий считает, что выглядит всё так, будто Путин в какой-то мере в заложниках у Лукашенко.

"Пожалуй, из всех сценариев, что рассматриваются Кремлем по Беларуси, получается, что если с Лукашенко что-то произойдет, то следующим будет человек с явно не пророссийским взглядами. Наверное, российское руководство больше знает о реальных настроениях белорусов, чем сам Лукашенко. И, похоже, понимают, что альтернативы Лукашенко пока нет, — размышляет эксперт. — А РБ имеет огромное значение для Путина – как единственный реальный союзник из стран бывшего СССР. Важный с географической, геополитической, с военной точки зрения. В итоге Лукашенко творит всё, что хочет. И это не всегда, возможно, соответствует интересам России на данный момент. Ситуация у него становится всё хуже, он приезжает в РФ, что-то говорит, ему дают очередные деньги. А взамен – ничего, кроме слов о братстве. Не выглядит ситуация так, будто Лукашенко готовит почву, чтобы объединиться с Россией по-настоящему. Или чтоб пришел ему на смену человек пророссийских взглядов, чтобы завершить процесс объединения в Союзное государство. Похоже, реальной сменой себе Лукашенко видит лишь собственного сына Николай, которого таскает всюду".

Алексей Голобуцкий не исключает, что мы видим и манипуляцию со стороны РФ, которая ставит Лукашенко неудобные для него условия.

"А он крутится, как вьюн на сковородке. При этом ситуации становится всё хуже для него и внутри страны, и за ее пределами. Что точно происходит мы, понятно, не знаем. Но пока, подчеркиваю, ничего из прогнозируемого некоторыми экспертами в рамках российско-белорусского сближения, не произошло. Крым как не признавали белорусы российским, так и не признают. Неким реальным наполнением Союзное государство не обрастает… Наверное, законы сосуществования диктатор режима в РБ отличает от того же российского. Особенность в том, что Лукашенко, не имея геополитических интересов, просто занимается личным выживанием. Это персональный авторитаризм, где всё построено на личности диктатора. И Лукашенко, вероятно, понимает, что как только потеряет свою субъектность в глазах Путина, всё равно будет, кто его потом придавит – Запад, свой народ или Россия", — отмечает эксперт.

Он также считает, что не верно критиковать Украину, которая якобы пошла на поводу стран Запада, закрыв небо от белорусских самолетов и запретив своим летать над РБ. У нас, по мнению Алексея Голобуцкого, нет иного выбора, кроме как двигаться в общеевропейском векторе в данной ситуации. Иначе мы еще больше потерям поддержку Запада, с которой и так проблемы в последнее время.

Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Сочи на личную встречу с коллегой из РФ Владимиром Путиным. По итогу их встречи стало известно, что страны договорились о том, что Кремль предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.

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