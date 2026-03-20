Встреча в Мар-а-Лаго: Лукашенко заявил о приглашении от Трампа для обсуждения «большого соглашения»

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил о неожиданном повороте в отношениях с Вашингтоном. По его словам, подготовка к масштабным договоренностям с США уже продолжается, а подтверждением этого стало вчерашнее увольнение 250 белорусских политзаключенных и отмена американских санкций против ряда предприятий республики.

Как утверждает Лукашенко, эти шаги являются частью диалога по "большому соглашению, предложенному Дональдом Трампом". Цель этих договоренностей – перезагрузка отношений между странами на новых условиях.

Важным этапом переговорного процесса должна стать личная встреча лидеров. Лукашенко отметил, что "Трамп предложил ему встретиться у него дома во Флориде для обсуждения соглашения", и подчеркнул, что принял это предложение. Таким образом, визит в имение Мар-а-Лаго может стать ключевым моментом в реализации озвученных планов, хотя официальный Вашингтон не комментировал детали этих договоренностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Международный уголовный суд (МКС) начал расследование вероятных преступлений против человечности, которые могли быть совершены белорусскими властями после событий 2020 года. В случае подтверждения фактов это может завершиться выдачей ордеров на арест, в том числе и в отношении Александра Лукашенко.

Речь идет прежде всего о преследовании оппозиционных граждан и их депортации за пределы Беларуси, в частности, на территорию Литвы. Именно эти эпизоды стали основой обращения литовской стороны к МКС.