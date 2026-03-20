Зустріч у Мар-а-Лаго: Лукашенко заявив про запрошення від Трампа для обговорення «великої угоди»

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про неочікуваний поворот у відносинах із Вашингтоном. За його словами, підготовка до масштабних домовленостей із США вже триває, а підтвердженням цього стало вчорашнє звільнення 250 білоруських політв’язнів та скасування американських санкцій проти низки підприємств республіки.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Як стверджує Лукашенко, ці кроки є частиною діалогу щодо "великої угоди, яку запропонував Дональд Трамп". Мета цих домовленостей — перезавантаження відносин між країнами на нових умовах.

Важливим етапом переговорного процесу має стати особиста зустріч лідерів. Лукашенко зауважив, що "Трамп запропонував йому зустрітися у нього вдома у Флориді для обговорення угоди", і підкреслив, що прийняв цю пропозицію. Таким чином, візит до маєтку Мар-а-Лаго може стати ключовим моментом у реалізації озвучених планів, хоча офіційний Вашингтон наразі не коментував деталі цих домовленостей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування ймовірних злочинів проти людяності, які могли бути вчинені білоруською владою після подій 2020 року. У разі підтвердження фактів це може завершитися видачею ордерів на арешт, зокрема і щодо Олександра Лукашенка.

Йдеться передусім про переслідування опозиційних громадян та їхню депортацію за межі Білорусі, зокрема на територію Литви. Саме ці епізоди стали основою для звернення литовської сторони до МКС.