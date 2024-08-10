"Всякое бывает": Лукашенко посоветовал белорусам готовиться к новому президенту

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его согражданам нужно быть готовыми к тому, что у Беларуси может быть другой президент.

Лукашенко заявил, что он не вечен. Фото из открытых источников

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси сказал во время общения с жителями аграрного городка Городище.

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немного, что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, или послезавтра и тому подобное. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечен, как и все вы", – заявил Александр Лукашенко.

Белорусский диктатор также рассказал, что после завершения политической карьеры "начнет жизнь в какой-то деревне среди народа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, а потому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи как украинская армия летом 2023 года. "Россияне будут бросать все новые и новые силы на вытеснение украинцев из Курщины. А мы, в свою очередь, будем изматывать их в мобильной войне, к которой россияне никогда не были способны", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время все больше разговоров о необходимости проведения мирных переговоров и окончании войны, однако ни у Украины, ни на Западе нет более-менее четкого видения окончания войны, считает политолог Олег Лесной. По мнению политолога, инфантилизм стал распространенным явлением в мире, а эмоции возобладали над прагматикой. "Создается впечатление, что мир сошел с ума и нигде нет запроса на серьезные разговоры. С людьми общаются как с детьми, озвучивая им то, что они хотят слышать. С обществом нужно общаться как со взрослыми, чтобы подготовить его к взрослым вызовам", — добавил он.