Ввод российских войск в Беларусь: насколько велика вероятность такого решения со стороны российских властей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает возможным введение Россией войск в Беларусь после 1 ноября, когда состоятся выборы в Молдове. "Комментарии" попросили экспертов оценить вероятность такого поворота событий, а также возможные сценарии их развития.



Ввод российских войск в Беларусь нельзя исключать

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко подчеркивает, что вероятность введения российских войск в Беларусь никогда нельзя исключать. Но он сомневается, что это сейчас нужно российскому президенту Владимиру Путину.

"У Путина сейчас не настолько хорошая ситуация (экономическая, эпидемиологическая, геополитическая), чтобы он был готов открывать еще один фронт, введя войска в Беларусь. Учитывая, что РФ под санкциями за агрессию против Украины, терпит серьезные убытки и от них, и от корона-кризиса, открывать еще один фронт с абсолютно прогнозируемой резко негативной̆ реакцией̆ Запада – себе дороже. Кризис в Беларуси длится уже почти три месяца. РФ прощупывала реакцию – и видно, что Запад категорически против ее вмешательства во внутренние дела Беларуси", – говорит Павел Жовниренко.

По мнению эксперта, Путин пока держит козырную карту – стать миротворцем в разрешении белорусского конфликта, если у Лукашенко не получится подавить протесты.

Павел Жовниренко подчеркивает, что Лукашенко не устраивает Россию, так как поломал планы Путина по созданию Союзного государства (РФ+Беларусь) с Путиным во главе этого образования.

"Так что Лукашенко для Москвы – не лучший̆ вариант. Скорее она будет делать ставку на кого-то из лидеров оппозиции. Тем более, что там ни у кого нет антироссийских настроений, – говорит председатель правления Центра стратегических исследований. – Своеобразным сигналом еще в августе стало заявление Федерация независимых профсоюзов России (хоть там ничего независимого нет, всё работает под контролем Кремля). Тогда они выступили резко против Лукашенко, призывая поддержать народ, который вышел на протесты".

Павел Жовниренко считает, что РФ может пригласить представителей оппозиции и Лукашенко в Москву – для проведения переговоров. И у Лукашенко, скорее всего, не будет другого варианта – только согласиться.

"Погасив этот белорусский "пожар", Россия обретет роль состоявшегося миротворца. Ей это выгодно. Потом будет еще больше стараться стать таким миротворцем в Молдове, где противоборствующие силы (проевропейские и пророссийские) приблизительно равны – и кризис после выборов неминуем", – прогнозирует эксперт.

Российские войска, Беларусь и Молдова

Политолог-международник Виктория Закревская считает, что не стоит связывать выборы в Молдове с возможным введением российской войск в Беларусь.

"Еще недавно Лукашенко был против такого варианта. Он надеется своими силами справиться с протестующими, которые, прежде всего, требуют перевыборов. И пока он, действительно, справляет внутренними силами, – отмечает эксперт. – Но нельзя исключать, что ситуация выйдет из-под контроля. И Лукашенко согласится на поддержу со стороны РФ – в том числе на введение войск. Тем более, что Путин во время недавней встречи с ним недвусмысленно дал понять, что готов оказать такую поддержу. Поэтому – всё возможно... Но вероятность этого пока скорее меньше, чем больше. Мой прогноз: в ближайшее время это не случится".

При этом Виктория Закревская подчеркивает, что вопрос влияния РФ на Беларусь и возможных последствий этого влияния для Украины – всегда актуален.

"И наши службы безопасности должны просчитывать все варианты. В том числе, вбрасывая их в публичное пространство. Это часть политики современной Украины. Особенно на фоне осложнения отношения между Минском и Киевом. Так что глава СНБО, заявляя о возможно вводе войск РФ в Беларусь, просто делает свою работу, – поясняет Виктория Закревская. – А она состоит в том, чтобы просчитывать риски, имеющие прямое отношение к нацбезопасности. Учитывая более тысяч километров совместной границы с Беларусью, любые потрясения, происходящие там (равно как реакция на них со стороны РФ) имеет прямое отношение и к нам".

Ввод российских войск в Беларусь: варианты развития событий

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан уверен: на прямое вторжение в Беларусь, а тем более в Молдову, с которой у России нет ни союзного государства, ни союзных отношений по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), Путин не пойдет.

"Он прекрасно понимает, что тут "овчинка выделки" точно не стоит. Тем не менее, исключать какого-либо гибридного варианта, в случае Беларуси, тоже не стоит", – предупреждает Вадим Трюхан.

По его словам, отпустить белорусов для Путина – смерти подобно.

"Поэтому можно ожидать повторения историй с "зелеными человечками", либо ввода какой-нибудь правоохранительной миссии под флагом ОДКБ. В которой будет 99% россиян и полторы калеки от азиатских членов этой потешной организации Кремля", – резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что в Беларуси жители не прекращают протесты. На вчерашний митинг вышло больше людей, чем на любую из воскресных демонстраций за последний месяц.

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