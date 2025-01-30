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Выборы в Беларуси: в ПАСЕ ответили, считают ли Лукашенко президентом

ПАСЕ констатировала, что "нет оснований" признавать легитимность Лукашенко

сегодня, 14:04
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Кравцев Сергей

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает, что так называемые президентские "выборы" в Беларуси от 26 января 2025 года не соответствуют международным стандартам, и поэтому нет оснований для признания легитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в тексте резолюции "Настоятельная необходимость в проведении свободных и честных выборов в Беларуси", утвержденной 30 января.

Выборы в Беларуси: в ПАСЕ ответили, считают ли Лукашенко президентом

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

В резолюции ПАСЕ констатируется, что Лукашенко не может считаться легитимным президентом Беларуси, ведь так называемые "выборы", проведенные в январе, не соответствуют минимальным международным требованиям.

"Ассамблея... считает, что так называемые выборы, организованные в Беларуси 26 января 2025 года, не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов и не имеют никакого демократического доверия... Нет оснований для признания легитимности Александра Лукашенко как президента", — говорится в тексте документа.

ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы четко заявить о непризнании избрания Лукашенко на пост президента Беларуси, а также "принять решительные меры для расширения и усиления целевых санкций против режима и тех, кто поддерживает его незаконную деятельность".

Ассамблея предлагает продолжить и усилить поддержку структур белорусских демократических сил во главе со Светланой Тихановской.

Делегаты ПАСЕ также предлагают ввести дополнительные меры для облегчения въезда в государства-члены Совета Европы и пребывания в безопасных и достойных условиях для белорусских граждан, которые бегут от режима Лукашенко.

Ассамблея подчеркнула, что для приведения в соответствие с ценностями Совета Европы и сохранения своего суверенитета и независимости, официальная Беларусь должна прекратить репрессии против своих граждан, освободить всех политических заключенных, "обеспечить организацию свободных и честных выборов и... сделать возможной мирную передачу власти".

Также от режима Лукашенко требуют "немедленно ввести мораторий на смертную казнь и принять меры для ее окончательной отмены".

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