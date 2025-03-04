По информации беларусских СМИ Александр Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Александр Лукашенко

Известно, что в рамках заключенного соглашения Москва и Минск обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами.

При этом, договор, который заключили РФ и Беларусь, позволяет предпринимать соответствующие действия поддержки как в политической и военной, так и в других сферах при посягательствах на безопасность любой из двух стран договора.

Известно, что этот договор также подписал кремлевский диктатор Владимир Путин. А спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин пояснял, что основная цель договора заключается в защите россиян и беларусов. Кроме того, документ позволяет обеспечить защиту территорий двух государств от "угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина пытается получить гарантии безопасности от США, но Дональд Трамп отказался их предоставлять. При этом он хочет сделку по редкоземельным металлам, но категорически отказывается гарантировать Украине безопасность.

Также известно, что американскому президенту Дональду Трампу очень нужно завершить войну в Украине, как он и обещал, впрочем кремлевский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам, а только к принятию украинской капитуляции в виде демилитаризации, "денацификации" и возвращения российских агентов в публичное поле ради развертывания чего-то среднего и среднего. Об этом говорит общественный деятель Владимир Пекарь.



