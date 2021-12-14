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Я буду делать невозможное, - Тихановская о приговоре мужу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, как восприняла приговор суда

сегодня, 15:02
Автор:

Козлова Альбіна
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Жена оппозиционера, баллотировавшаяся в 2020 году в президенты, Светлана Тихановская прокомментировала приговор ее мужу. Об этом она сообщила на Telegram-канале.

Я буду делать невозможное, - Тихановская о приговоре мужу

Светлана Тихановская, фото Telegram

По словам супруги осужденного оппозиционера Тихановского, цифру (количество лет за решеткой) будет очень сложно психологически принять.

"С другой стороны, год, двадцать сто лет – это ненормально. Это незаконно и это не то, с чем можно мириться. Поэтому комментируя его так называемый приговор, я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью? А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов", — написала она.

Также Светлана Тихановская добавила, что будет пытаться делать все возможное и невозможное, чтобы осуществить мечту мужа о новой свободной Беларуси, и чтобы снова встретиться с ним в этой стране. Светлана сообщила, что из тех рисунков и открыток детей, которые ее муж будет получать в колонии, когда-нибудь создадут памятный альбом.

Как сообщал портал "Комментарии", суд в Гомеле приговорил Тихановского и еще пятерых оппозиционеров к лишению свободы. Всем шести лицам придется отбывать наказание в колонии строгого режима более 10 лет. Самый большой срок заключения у Сергея Тихановского. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Кроме Тихановского, на скамье подсудимых находились еще пять оппозиционеров. Среди них: Артем Саков, Дмитрий Попов, Владимир Цыганович , Игорь Лосик, Николай Статкевич. Тихановского обвинили в преступлениях, предусмотренных по пяти статьям Уголовного кодекса Белорусской Республики.


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Источник: https://t.me/tsikhanouskaya/2115
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